10 برامج منح دراسية وبحثية ممولة من هيئة فولبرايت مصر

تعلن هيئة فولبرايت مصر عن فتح باب التقديم لمجموعة واسعة من المنح الدراسية والبحثية الممولة بالكامل للعام الأكاديمي ٢٠٢٧-٢٠٢٨، والتي تستهدف الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والمهنيين المصريين في مختلف المجالات العلمية والأدبية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الريادي الذي تلعبه الهيئة منذ تأسيسها عام ١٩٤٩ لتعزيز التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتزامن مع مرور خمسة وسبعين عاماً على نشاطها في مصر.

​وتشمل قائمة البرامج المتاحة منحاً للحصول على درجة الماجستير في كافة التخصصات، وأخرى متخصصة لخريجي جامعة الأزهر ودار العلوم في مجال الدراسات الإسلامية، بالإضافة إلى منح مخصصة للفنانين والعاملين بالمجالات الإبداعية.

كما تتيح الهيئة فرصاً لطلبة الدكتوراه لإجراء أبحاث أو جمع مادة علمية بنظام الإشراف المشترك، ومنحاً لأبحاث ما بعد الدكتوراه لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومراكز البحوث، فضلاً عن برامج نوعية في إدارة المتاحف والتراث وماجستير إدارة الأعمال للقيادات الجامعية.

​وعلى صعيد التطوير المهني، تضمن الإعلان فتح باب التقديم لزمالة "هيوبرت همفري" لإعداد القادة المهنيين، وبرنامج (FLTA) المخصص لمدرسي اللغة الإنجليزية الراغبين في تطوير مهاراتهم وتدريس اللغة العربية في الجامعات الأمريكية. وتتميز كافة هذه المنح بكونها شاملة التكاليف، حيث تغطي النفقات الدراسية، وتكاليف الإقامة، والتأمين الصحي، وتذاكر السفر الدولية.

​وفي إطار سعيها لتوسيع آفاق الاستفادة، دعت الهيئة المؤسسات المصرية الموقرة للتعاون في استضافة خبراء وأساتذة أمريكيين للعمل كمستشارين في مشروعات تنموية وبحثية ذات أهمية.

ويمكن للراغبين في الاستفسار التواصل مع مسؤولي البرامج عبر البريد الإلكتروني أو الأرقام المخصصة لكل منحة، والبدء في تجهيز ملفات التقديم لضمان المشاركة في هذه الفرص التعليمية والمهنية الفريدة.