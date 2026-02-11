قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اشتباك بالأيدي بين النواب في البرلمان التركي لمنع وزيرين جديدين من أداء اليمين.. صور
100 مليار يورو على المحك.. صراع باريس وبرلين يهدد مستقبل المقاتلة الأوروبية
القبض على رجل ونجله تعديا على منزل شقيقه في الدقهلية بسلاح أبيض
هاني حنا يبدأ مهامه برسائل حاسمة: شراكة كاملة مع البرلمان.. ومواجهة الشائعات بالشفافية
التاريخ لن يرحمكم.. ناقد رياضي ينتقد مجلس إدارة ناديب الزمالك
شردي ينتقد تهاني السوشيال ميديا للوزراء: الصداقة دي في بيتكم
إندونيسيا.. مصرع قائد طائرة ومساعده في هجوم مسلح أثناء هبوطهم في المطار
بعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإدارية
مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها
كليوباترا للتنمية العقارية تعيّن جيه إل إل لإدارة مول برميلان الحائز على العديد من الجوائز بغرب القاهرة
المغرب يواجه الإكوادور وباراجواي وديا استعدادا لكأس العالم
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم نتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

10 برامج منح دراسية وبحثية ممولة من هيئة فولبرايت مصر

هيئة فولبرايت
هيئة فولبرايت
زينب الزغبي

تعلن هيئة فولبرايت مصر عن فتح باب التقديم لمجموعة واسعة من المنح الدراسية والبحثية الممولة بالكامل للعام الأكاديمي ٢٠٢٧-٢٠٢٨، والتي تستهدف الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والمهنيين المصريين في مختلف المجالات العلمية والأدبية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الريادي الذي تلعبه الهيئة منذ تأسيسها عام ١٩٤٩ لتعزيز التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتزامن مع مرور خمسة وسبعين عاماً على نشاطها في مصر.

​وتشمل قائمة البرامج المتاحة منحاً للحصول على درجة الماجستير في كافة التخصصات، وأخرى متخصصة لخريجي جامعة الأزهر ودار العلوم في مجال الدراسات الإسلامية، بالإضافة إلى منح مخصصة للفنانين والعاملين بالمجالات الإبداعية.

كما تتيح الهيئة فرصاً لطلبة الدكتوراه لإجراء أبحاث أو جمع مادة علمية بنظام الإشراف المشترك، ومنحاً لأبحاث ما بعد الدكتوراه لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومراكز البحوث، فضلاً عن برامج نوعية في إدارة المتاحف والتراث وماجستير إدارة الأعمال للقيادات الجامعية.

​وعلى صعيد التطوير المهني، تضمن الإعلان فتح باب التقديم لزمالة "هيوبرت همفري" لإعداد القادة المهنيين، وبرنامج (FLTA) المخصص لمدرسي اللغة الإنجليزية الراغبين في تطوير مهاراتهم وتدريس اللغة العربية في الجامعات الأمريكية. وتتميز كافة هذه المنح بكونها شاملة التكاليف، حيث تغطي النفقات الدراسية، وتكاليف الإقامة، والتأمين الصحي، وتذاكر السفر الدولية.

​وفي إطار سعيها لتوسيع آفاق الاستفادة، دعت الهيئة المؤسسات المصرية الموقرة للتعاون في استضافة خبراء وأساتذة أمريكيين للعمل كمستشارين في مشروعات تنموية وبحثية ذات أهمية.

ويمكن للراغبين في الاستفسار التواصل مع مسؤولي البرامج عبر البريد الإلكتروني أو الأرقام المخصصة لكل منحة، والبدء في تجهيز ملفات التقديم لضمان المشاركة في هذه الفرص التعليمية والمهنية الفريدة.

دمياط محافظ دمياط هيئة منحه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

ترشيحاتنا

ارخص شركة تنظيف بالرياض عمالة فلبينية شركة الأوائل كلين

أرخص شركة تنظيف بالرياض عمالة فلبينية شركة الأوائل كلين

الكبد

لازم تشتريه في طلبات رمضان.. مشروب رخيص يعزز صحة الكبد | اكتشفه

جمال شعبان

قلبي بيرفرف ومش قادر أخد نفسي.. جمال شعبان يكشف أسباب وعلاج أشهر مشاكل مضخة الحياة

بالصور

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

المزيد