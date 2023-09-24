وانت قاعد في بيتك.. إزاي تحصل على فتوى مستعجلة من دار الإفتاء المصرية

نشرت دار الإفتاء المصرية، كل الوسائل والطرق التي تتيح للجمهور، الحصول على الفتوى وهم في منازلهم بدون تعب أو تحمل عناء السفر.

وكتبت دار الإفتاء على صفحتها على فيس بوك، كل الوسائل التي يمكن الحصول على الفتوى من خلالها، وهي كالتالي:

- الحضور لمقر دار الإفتاء المصرية للحصول على فتوى شفوية من أحد علماء دار الإفتاء.

- إرسال سؤالك إلى علماء دار الإفتاء عن طريق الموقع أو التطبيق على الموبايل أو الفاكس أو البريد.

- طرح سؤالك على البث المباشر على صفحة الدار على الفيس بوك من الأحد إلى الخميس الساعة ١ ظهرًا.

- الحضور إلى مركز الإرشاد الزواجي في دار الإفتاء لحل مشكلاتك الأسرية والتوافق بينك وبين زوجتك.

- الحضور إلى وحدة حوار للنقاش حول أسئلة تدور في ذهنك حول العقيدة أو المشاكل النفسية التي تواجهك.

- الحضور إلى إدارة فض المنازعات لحل مشكلة بين طرفي نزاع.

- الحضور إلى إدارة الحساب الشرعي لحساب زكاتك أو زكاة تجارتك أو توزيع الميراث أو معرفة قدر الدية.

- تصفح البوابة الإلكترونية ستجد عليها فتاوى كثيرة وكتبًا صادرة عن دار الإفتاء المصرية.

- الاشتراك في دورات المقبلين على الزواج سواء كنت مقبلًا على الزواج أو حتى متزوجًا.

- التعلم في دار الإفتاء واكتساب مهارات الفتوى إن كنت خريج كليات تؤهلك لذلك والتعليم إما بتدريب داخل الدار أو عن بعد.

- متابعة منصات دار الإفتاء المصرية على كل مواقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك - X - يوتيوب - إنستجرام - تيك توك - ساوند كلاود - تليجرام ) على @egyptdaralifta بعد الرابط الخاص بكل منصة.