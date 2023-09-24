تفاصيل افتتاح ملتقى أفلام المحاولة اليوم

يفتتح الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية يوم الأحد المقبل الدورة الخامسة من ملتقى أفلام المحاولة وذلك بمقر قصر السينما جاردن سيتي.

وكان تامر عبدالمنعم قد أصدر قرارا في شهر أغسطس الماضي بتشكيل لجنة تحكيم ملتقى أفلام المحاولة والمكونة من المخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية "رئيسا"، وأعضاء اللجنة الدكتور يسري المناديلي والدكتور أشرف راجح.

يحضر افتتاح الملتقى الخامس لأفلام المحاولة الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والسفير فيكتور هوجو سفير بارجواي بالقاهرة ولفيف من الفنانيين والمخرجين.

من المقرر أن يبدأ حفل إفتتاح الملتقى يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة مساء ويتم عرض فيلم من دولة بارجواي على هامش الملتقى تحت عنوان La Hamaca Paraguaya.

واختارت لجنة التحكيم الخاصة بالملتقى مجموعة من الأفلام للمشاركة في الفاعليات وبيانها كالتالي :-

*اليوم الأول من فاعليات الملتقى الأثنين 25 سبتمبر*

"أوضة وصالة - بقايا حكايا - من غير ميعاد - مغتربة - هل هلالنا - كافيين - حواديت يكنجي - قلبي ومفتاحه - رزق"

*اليوم الثاني من فاعليات الملتقى الثلاثاء 26 سبتمبر*

"كوزموس - نفسي - ممكن ألعب معاكوا - فوتو جراف - ميت بالصدفة - ورد - Life شفرة - رحال - باب رزق"

*اليوم الثالث من فاعليات الملتقى الأربعاء 27 سبتمبر*

"مهما طال البعاد - هاعزم أصحابي - إلى الأبد - ري موت - صدفة بألف ميعاد - بعد عمر - بيت تيتة - كفتة بالصلصة - مرمرية - أبو سمبل قدس الأقداس".

وفي اليوم الرابع من الملتقى سيتم عرض جميع الأفلام التي شاركت ضمن فاعليات الملتقى الخامس لأفلام المحاولة.

ويختتم ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر وثوزيع الجوائز على الأعمال الفائزة.