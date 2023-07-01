عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا مش ضد الحجاب.. تامر عبد المنعم: مينفعش طفلة 10 سنوات تُقتل براءتها

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

أكد الفنان تامر عبد المنعم، أنه لا يعارض فكرة الحجاب، قائلا:" انا مش ضد حجاب الفتيات مطلقا".

 

تامر عبد المنعم: لو الإخوان استمروا في الحكم كان الدولار وصل 1500 جنيه|فيديو

خلافات النجوم.. أزمة محمود حميدة مع بيومى فؤاد ومحمد رمضان.. فؤش مع تامر عبد المنعم

وقال تامر عبد المنعم في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"   لما تعدي على مدرسة ابتدائي تلاقي كل البنات اللي فيها محجبة ".

 

وأضاف تامر عبد المنعم :"  الحجاب ده قرار، ومينفعش طفلة عندها 10 أو 12 سنة تُقتل براءتها ويجب ان تعيش طفولتها ".

 

وفي سياق آخر قال تامر عبد املنعم :"  تقدمت بمشورع سينما الشعب تقدمت به في عام 2010 وقمت بتنفيذها في عام 2022 ".

 

وتابع تامر عبد المنعم :" عندما تولت الدكتورة نيفين الكيلاني الوزارة رأت تجربة سينما الشعب بنفسها وقدمت دعما كبيرا لنا للاستمرار ".

تامر عبد المنعم هامر الحجاب فتيات اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد زواج عامين

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

فرج عامر يعلن مفاجأة بشأن بن شرقي .. شاهد

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

خدت قرار سريع| رد فعل صادم من غادة عبد الرازق بعد طلاقها

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

معركة كلامية بين خالد الغندور وأحمد شوبير بسبب إمام عاشور.. شاهد

ترشيحاتنا

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

واحدة منها بـ 13 مليون جنيه | محمد رمضان يستعرض أسطول سياراته

لتجنب التسمم... أقصى مدة لتخزين اللحوم وطريقة حفظها في الثلاجة والفريزر

تتحدى جوجل و آبل .. «ميتا» تتيح تنزيل التطبيقات مباشرة من فيسبوك

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

عمدة نانتير يطالب الشرطة بالتفكير في تعاملها بعد مقتل نائل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بالفرن | اعرف المكونات

بعد تحذير هيئة الدواء.. علامات لو ظهرت في شعرك تسبب مرضا خطيرا

رقم صادم | سعر قميص محمود العسيلي في حفل الساحل يثير الجدل

بسكوتاية.. حسن شاكوش وصافينار يشعلان حفل الساحل الشمالي |شاهد

فيديو

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

رقص مع الأطفال.. التيك توكر نويل روبيسون يزور مستشفى57357.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ