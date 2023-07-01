أنا مش ضد الحجاب.. تامر عبد المنعم: مينفعش طفلة 10 سنوات تُقتل براءتها

أكد الفنان تامر عبد المنعم، أنه لا يعارض فكرة الحجاب، قائلا:" انا مش ضد حجاب الفتيات مطلقا".

وقال تامر عبد المنعم في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" لما تعدي على مدرسة ابتدائي تلاقي كل البنات اللي فيها محجبة ".

وأضاف تامر عبد المنعم :" الحجاب ده قرار، ومينفعش طفلة عندها 10 أو 12 سنة تُقتل براءتها ويجب ان تعيش طفولتها ".

وفي سياق آخر قال تامر عبد املنعم :" تقدمت بمشورع سينما الشعب تقدمت به في عام 2010 وقمت بتنفيذها في عام 2022 ".

وتابع تامر عبد المنعم :" عندما تولت الدكتورة نيفين الكيلاني الوزارة رأت تجربة سينما الشعب بنفسها وقدمت دعما كبيرا لنا للاستمرار ".