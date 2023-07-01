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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر عبد المنعم: لو الإخوان استمروا في الحكم كان الدولار وصل 1500 جنيه|فيديو

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

تحدّث الفنان تامر عبدالمنعم عن ذكرياته مع ثورة 30 يونيو، وكشف عن مصير الدولة المصرية حال استمرار الإخوان في الحكم.

 

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وقال تامر عبد المنعم في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "لو 30 يونيو محصلتش لن يكون هناك قوة ناعمة في مصر مطلقاً".

 

 وأضاف تامر عبد المنعم: "ثورة 30 يونيو هي الثورة الأعظم والثورة الشعبية الأكبر في تاريخ مصر".

 

وتابع تامر عبدالمنعم: "الشعب المصري رفض حكم جماعة الإخوان الإرهابية والشعب المصري رأى ماذا كان يفعل الإخوان في مصر والجميع شعر أن مصر بتتخطف".

 

 وأكمل تامر عبدالمنعم: "الرئيس السيسي أعاد الهيبة للدولة المصرية مرة أخرى"، مضيفًا: "لو استمر الإخوان في حكم مصر الدولار كان هيبقى بـ 1500 جنيه والدولة كانت ستنهار".

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