تامر عبد المنعم: لو الإخوان استمروا في الحكم كان الدولار وصل 1500 جنيه|فيديو

تحدّث الفنان تامر عبدالمنعم عن ذكرياته مع ثورة 30 يونيو، وكشف عن مصير الدولة المصرية حال استمرار الإخوان في الحكم.

وقال تامر عبد المنعم في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "لو 30 يونيو محصلتش لن يكون هناك قوة ناعمة في مصر مطلقاً".

وأضاف تامر عبد المنعم: "ثورة 30 يونيو هي الثورة الأعظم والثورة الشعبية الأكبر في تاريخ مصر".

وتابع تامر عبدالمنعم: "الشعب المصري رفض حكم جماعة الإخوان الإرهابية والشعب المصري رأى ماذا كان يفعل الإخوان في مصر والجميع شعر أن مصر بتتخطف".

وأكمل تامر عبدالمنعم: "الرئيس السيسي أعاد الهيبة للدولة المصرية مرة أخرى"، مضيفًا: "لو استمر الإخوان في حكم مصر الدولار كان هيبقى بـ 1500 جنيه والدولة كانت ستنهار".