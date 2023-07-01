صمام الأمان .. القومي للمرأة: وقفنا بالصفوف الأولى في ثورة 30 يونيو

أكدت نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة، أن المراة هي صمام أمان الوطن وكانت في الصفوف الأولى في ثورة 30 يونيو .

وقالت نسرين البغدادي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" المرأة المصرية استحقت الدعم السياسي لتمكينها في مختلف المجالات ".

وأضافت نسرين البغدادي :" لدينا استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 والتي تتماشي مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة ".

وأكملت نسرين البغدادي :" يتم العمل على حماية المرأة من العنف الذي قد يمارس ضدها في المجتمع ".

ولفتت نسرين البغدادي :" المرأة تسعى دائما للتغلب على أي ازمة كي يتم الوصول إلى بر الأمان، وهذا ما رأيناه في ثورة 30 يونيو حيث شاركت المرأة المصرية بقوة في الثورة لأنها استشعرت بالخطر على مستقبل الدولة المصرية ".