خلافات النجوم.. أزمة محمود حميدة مع بيومى فؤاد ومحمد رمضان.. فؤش مع تامر عبد المنعم

اثارت ازمة الفنان محمود حميدة مع الفنان بيومى فؤاد بسبب فيلم “مطرح مطروح” حالة من الجدل الواسع خاصة بعد خروج الأخير فى إحدى البرنامج يكشف فيه تفاصيل الواقعة بعد ان تم استبعاده من العمل وحل بدلا منه محمود حميدة ونرصد فى التقرير التالى ابرز الازمات بين النجوم بسبب اعمال فنية.

محمود حميدة وبيومى فؤاد

كان الفنان محمود حميدة حديث الأيام الماضية بسبب اشتراكه فى ازمتين الاول مع بيومى فؤاد الذى كشف بعض التفاصيل عن فيلم “مطرح مطروح” والذى كان من المقرر أن يقوم ببطولته خاصة ان الفيلم من فكرته أيضا وهو الامر الذى راه بيومى فؤاد مجهودة والذى سلب منه بعد ان قررت الشركة المنتجة ان تستبعده وتستعين بالفنان محمود حميدة.

وخرج محمود حميدة عن صمته مؤكدا عدم معرفته بحقيقة مشاركته فى فيلم “مطرح مطروح” بديلا عن الفنان بيومى فؤاد مؤكده انه لم يكن على علم بهذا الأمر، وذلك بعد أن صرح الأخير أن الفيلم كان من بطولته وفكرته أيضا، ولكن تم استبعاده واستبدله بمحمود حميدة.

وأضاف محمود حميدة فى لقاء ببرنامج The Insider بالعربي : لم اكن على علم بمشاركة بيومى فؤاد فى العمل قبل أن أشارك فيه ولو فى هذه الحالة كنت اعتذرت عن العمل تماما وقد اخفى المخرج وائل احسان عنى هذا الامر أيضا على الرغم من معرفته به فى منتصف تصوير العمل.

وأوضح محمود حميدة : أنا معرفش أنا كنت هعمل إيه ساعتها، بس أنا في المواقف دي طبعا برفض، ولو عرفت الحكاية دي، وخصوصا إذا كانت هتسبب ألم، لأن أنا عمري في حياتي ما عملت كده، أنا كنت دايما لما طلعت كنت بعمل لأحمد زكي ومحمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوي، ولما كان بيحصل موضوع زي ده ويقولولي العمل ده كان المفروض يعمله فاروق بس أنت هتعمله أسالهم فاروق عرف، يقولوا اه، اقولهم كلموه".

محمود حميدة ومحمد رمضان

كما علق الفنان محمود حميدة على أزمته مع فيلم هارلي وتغيير مكان اسمه على التتر.

وقال في تصريحات خاصة: “أعتقد أنه لن يكون هناك تعاون مع الفنان محمد رمضان، أما بالنسبة للفنان محمد سامي ومى عمر هاتفاه ليؤكدا له أنهما ليس لهما علاقة بالأزمة”.

وكانت انتقدت ابنة الفنان محمود حميدة صناع فيلم هارلي، بسبب تواجد اسم والدها على تتر العمل في مكان غير المتفق عليه في العقد بينهم.

وكتبت إيمان حميدة منشورا لها عبر فيسبوك، شرحت فيه أزمتها مع صناع فيلم هارلي بسبب وضع اسم والدها على تتر العمل، بشكل لا يليق به.

وقالت إيمان محمود حميدة: "احترام الغير يأتى من احترام النفس فى أحسن مثال على عدم الاحترام أو التقدير أو حتى المهنية وعدم إحترام الحقوق الأدبية والمعنوية وعدم الالتزام بالعقود التى هى شريعة المتعاقدين بين من يحترمون أنفسهم وعملهم والآخرين".

نسرين أمين ومي عمر

وقبل 6 سنوات، حدث خلاف بين الفنانة نسرين أمين والفنانة مي عمر، إذ تفاجأت الأولى بحذف عدد كبير من مشاهدها في مسلسل "الأسطورة" للفنان محمد رمضان، في الوقت الذي زاد في دور "مي"، ما جعل حرب التصريحات تزداد بين الفنانتين من ناحية، ومحمد سامي، مخرج المسلسل وزوج مي عمر، من ناحية أخرى.

تامر عبد المنعم ومحمد فؤاد

تحدث الفنان تامر عبد المنعم عن خلافاته مع الفنان محمد فؤاد، مؤكدًا أن الأمر خرج من بين أيديهما ولا يمكن حله بشكل ودي، كما أنه من المستحيل أن يتعاون مع فؤاد مرة أخرى في أي عمل فني.

وقال تامر عبد المنعم، خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج VIP المذاع عبر شاشة قناة “هي”: “خلافاتي مع محمد فؤاد منتهتش، ولسه في قضايا لم تنتهِ، والحكم 28 سبتمبر، وأعتقد في استئناف، ودي قضية مدني مفيش فيها حبس، ولكن فيها حق وأنا صاحب حق من وجهة نظري وهو صاحب حق من وجهة نظره”.

وأضاف تامر عبد المنعم: "إحنا اتقابلنا واتعشينا مع بعض ومتكلمناش في القضية خالص، وخلي القضية للمحامين، والموضوع خرج من إيدي ومن إيده علشان يتحل ودي، والقضية حُجزت للحكم، ولا يمكن أشتغل مع محمد فؤاد تاني.

وتابع: “الفنان محمد فؤاد ليس له أي صفة في حياتي سوى أنه مطرب”، قائلًا: “محمد فؤاد بالنسبة ليا مطرب ومغنواتي، وأنا مشخصاتي وعادل إمام مشخصاتي”.