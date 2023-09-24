عضو جماعة الفيلم السوداني: الأفلام المرممة في الجونة فرصة لجمهور المهرجان

أشاد المخرج السوداني سليمان إبراهيم عضو اللجنة التنفيذية لجماعة الفيلم السوداني بمشاركة 8 أفلام مرممة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.



وقال "سليمان" في تصريحات لـ صدى البلد: "سعداء جدا لتواجدنا في الجونة هذا العام خاصة أن المهرجان يحتفي بالسينما السودانية دائما، وتواجدنا هذا العام فرصة جيدة لان نلتقي بجمهور مختلف ويتعرف أكثر على الأعمال المرممة المعروضة بالمهرجان.

جواهر جماعة الفيلم السوداني المُرممة تلمع في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي

تُعرض هذه الأفلام المُرممة القصيرة ومتوسطة الطول في قسم "عروض خاصة" ضمن الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي (13 - 20 أكتوبر)

تسلّط الدورة السادسة من مهرجان الجونة الضوء على مجموعة من أفلام "جماعة الفيلم السوداني" القصيرة والمتوسطة الطول المرمّمة حديثاً. مخرجون حالمون أنجزوا هذه الأعمال: سليمان النور والطيب مهدي وإبراهيم شداد، وكان معهد "أرسينال" للسينما وفنون الفيديو في برلين أعاد إحياء هذه الأفلام حفاظاً على هذه "الكنوز" السينمائية.

عن التعاون البنّاء بين مهرجان الجونة السينمائي والسينما السودانية، يقول مدير المهرجان انتشال التميمي: "رحّبتُ بالفكرة عندما تقدّمت ماريان خوري (المديرة الفنية) إليّ بهذا المقترح. لطالما دعم المهرجان التواصل الحيوي مع السينما السودانية، ورحلتنا معها انطلقت في العام 2018 بفيلم "أوفسايد الخرطوم" لمروة زين.

وفي العام التالي، احتفى المهرجان بفيلم "ستموت في العشرين" لأمجد أبو العلاء الذي حقّق النجاح من خلال حصوله على جائزة "نجمة الجونة الذهبية" في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. وشهد العام ذاته الاحتفاء بفيلم "الحديث عن الأشجار" لصهيب قسم الباري، إذ فاز بجائزة "نجمة الجونة الذهبية" لأفضل فيلم في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، وحصوله على جائزة فارايتي التي يحتضنها المهرجان كل عام، استكمالاً للفوز الكاسح الذي حققته السينما السودانية في الجونة. وهذا العام، نواصل اعتزازنا بهذا التعاون بفيلم "وداعاً جوليا" لمحمد كردفاني الحاصل على جائزة "منصّة الجونة السينمائية" في عام 2020، إلى جانب العديد من التكريمات رفيعة المستوى، منها المشاركة في "منطلق الجونة السينمائي" (2020). الدورة السادسة تستضيف العرض الشرق الأوسطي والشمال أفريقي الأول لفيلم "وداعاً جوليا" لكردفاني".

أما ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان، فتقول: "بالصدفة المحض، وجد صنّاع هذه الأفلام أنفسهم في القاهرة خلال التحضير للبرنامج، وذلك هرباً من موجة العنف والاضطرابات في الخرطوم، ما أكّد لنا ضرورة توفير منبر للمخرجين السودانيين".

تأسست "جماعة الفيلم السوداني" في أبريل من عام 1989، وكلّفت نفسها مواجهة الظلام بضوء السينما. تضم الجماعة مخرجين أصيبوا بخيبة أمل جراء القيود المفروضة على عملية صناعة الفيلم التي ترعاها الدولة. هدفت هذه المجموعة إلى تشكيل مسار جديد للتعبير الإبداعي والاستكشاف السينمائي والتعليم.

في الأشهر الماضية، تسبّبت الانتفاضة السياسية في السودان، في تشتيت أحلامهم. والآن، بفضل معهد "أرسينال" للسينما وفنون الفيديو، من المقرر أن يرد الاعتبار إلى هذه الأفلام، فتُسلَّطت الضوء على القصص التي كادت أن تضيع في غياهب الزمن.

يعرض البرنامج الأفلام الآتية:

"أفريقيا: غابة، طبل وثورة"

سليمان النور | الاتحاد السوفياتي | 1979 | 12 دقيقة.

رحلة استكشافية إلى ما تمثّله أفريقيا في الاتحاد السوفيتي.

"الضريح"

الطيب مهدي | مصر | 1977 | 16 دقيقة.

حكاية رجل يمتلك قدرات شفائية.

"الحبل"

إبراهيم شداد | السودان | 1985 | 31 دقيقة.

يستكشف رجلان ضريران ودابة الصحراء.

"المحطّة"

الطيب مهدي | السودان | 1989 | 15 دقيقة.

تصوير لمجموعة لقاءات عند مفترق طرق في السودان.

"أربع مرات للأطفال"

الطيب مهدي | السودان | 1979 | 20 دقيقة.

نظرة معمّقة على حيوات الأطفال ذوي الإعاقة.

"حفلة صيد"

إبراهيم شداد | الجمهورية الديموقراطية الألمانية | 1964 | 40 دقيقة.

تعقيب مؤثّر عن العنصرية.

"جمل"

إبراهيم شداد | السودان | 1981 | 13 دقيقة.

تصوير مؤثّر لحياة جمل ونظيره من المعاناة الإنسانية.

"ولكن الأرض تدور"

سليمان النور | الاتحاد السوفياتي | 1978 | 18 دقيقة.

فصل من الحياة في مدرسة يمنية.

تجسّد مجموعة الأفلام المرمّمة هذه، الروح المنيعة للسينما السودانية والتزامها الدائم بفنّ صناعة الأفلام. وحالما تزين هذه الأفلام قسم “العروض الخاصة" في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، فسينتقل الجمهور زمنياً إلى عصر قديم حيث الإبداع السينمائي وعبقرية السرد القصصي.