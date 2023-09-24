سعره وصل 100 ألف جنيه| إزاي تشتري أيفون 15 الجديد بنصف الثمن.. اعرف الطريقة

منذ إعلان شركة Apple عن أحدث إصدار لهاتف آيفون الجديد iPhone 15، ويتساءل الجميع عن سعر الهاتف الجديد iPhone 15 في الأسواق المصرية، ويتسابقون لحجز الهاتف الجديد من شركة Apple.

وتفاجأ الجميع بوصول سعر iPhone 15 برو ماكس، إلي 100 ألف جنيهًا في السوق المصري، مما اعترض علي سعره البعض كونه وصل لضعف سعره تقريبًا في السوق المصري.

سعر iPhone 15 يتسبب في موجة غضب

وعلق عدد كبير من رواد السوشيال ميديا علي سعر iPhone 15 الصادم في السوق المصري، ووصول سعر iPhone 15 برو ماكس إلي 100 ألف جنيهًا، وانهالت التعليقات الساخرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا، كوميدية وساخرة بسبب سعر iPhone 15 برو ماكس الصادم، كالاتي:

تعليقات رواد السوشيال ميديا

تعليقات رواد السوشيال ميديا

تعليقات رواد السوشيال ميديا

إزاي تشتري أيفون الجديد بنصف الثمن؟

وتساءل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، عن كيفية شراء هاتف أيفون الجديد بسعر معقول، خارج السوق المصري، واقترح عدد من رواد السوشيال ميديا عدة أفكار مثل شراء الهاتف من السعودية أو دولة عربية أخري، وأخرهم شراء الهاتف من دبي، عقب معرفة سعر تأشيرة الامارات الجديد.

وتبين أن سعر تأشيرة الإمارات السياحية الجديدة، تبدأ من 5 آلاف جنية مصري، وسعر هاتف iPhone 15 برو ماكس وصل في دبي لسعة 256 جيجابايت بـ 5385 درهمًا إماراتيًا، أي حوالي 45 ألف جنيهًا.

بينما سعة 512 جيجابايت مقابل 6267 درهمًا، أي حوالي 53 ألف جنية مصري، وبذلك سوف تقوم بشراء هاتف iphone 15 Pro Max الجديد من دبي، بنصف السعر عن السوق المصري.

طوابير شراء في مولات دبي

وتداول رواد السوشيال ميديا، عددا من الصور داخل المولات التجارية في دبي، وظهر فيها المئات من محبي هاتف أيفون، يقفون بالطوابير وسط حشد كبير، في انتظار شراء هاتف أيفون الجديد من متجر أبل.

مواصفات iphone 15 Pro Max

يأتى iphone 15 Pro Max بشاشة عالية الدقة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية؛ والتى تضمن لك تجربة مشاهدة مميزة قد تكون الأفضل فى السوق حالياً بلا منافس، مع حماية من نوع Ceramic Shield glass، كذلك السطوع من خلال 2000 شمعة عند التعرض لضوء الشمس المباشر.

ومن ناحية الفيديو، ستتمكن من تصوير فيديو بدقة 4K60 ProRes 4K على الأجهزة، أو حتى التصوير مباشرة على محرك أقراص خارجي من خلال منفذ USB-C (طالما أن لديك الكابل المناسب).

كاميرا iphone 15 Pro Max

وجاء iPhone 15 Pro Max بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي من Apple لالتقاط صور HEIF كاملة الدقة، يمكنك الآن تغيير عدستك الافتراضية والتصوير بأطوال بؤرية متعددة 24 مم، و28 مم، و35 مم داخل الكاميرا الرئيسية، يمكنك الحصول على تكبير بصري يصل إلى 5x.

وزودت آبل iPhone 15 Pro Max بمعالج آبل الرائد A17 Pro، وهو أسرع معالج فى هاتف ذكي على الإطلاق حالياً، ويعمل بنظام تشغيل ios 17، مع استبدال زر الصامت الشهير بـ زر أخر يمكن تخصصيه للعديد من الإستخدامات مثل الكشاف، والكاميرا، وتسجيل الصوت.