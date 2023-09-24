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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطر يهدد حياتك.. ماذا يحدث لك عند شرب القهوة بعد الطعام مباشرة؟

شرب القهوة بعد الطعام
شرب القهوة بعد الطعام مباشرة

شرب القهوة بعد تناول الطعام قد يؤثر على بعض الأشخاص ويسبب ظهور بعض الأعراض. إليك بعض الأعراض الشائعة التي يمكن أن تحدث بعد شرب القهوة مباشرة بعد الطعام:

1. اضطراب المعدة: قد تعاني من اضطرابات في المعدة مثل غازات، وانتفاخ، وحرقة المعدة، وحتى آلام في المعدة. هذا يمكن أن يحدث بسبب احتواء القهوة على الكافيين والحموضة، والتي يمكن أن تزيد من حموضة المعدة وتهيجها.

2. القلق والتوتر: القهوة تحتوي على الكافيين، وهو منبه يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي ويزيد من مستويات القلق والتوتر لدى البعض.

3. الأرق: الكافيين قد يؤثر على نوعية النوم لدى البعض، وقد يسبب الشرب القهوة بعد الطعام مشاكل في النوم وتسبب الأرق.

4. زيادة في التبول: القهوة لها تأثير مدر للبول بسبب تأثير الكافيين، وبالتالي قد يزيد شرب القهوة بعد الطعام من التبول وتكرار زيارات الحمام.

تعتمد تأثيرات شرب القهوة بعد الطعام على تحمل واستجابة كل فرد. قد يختلف التأثير من شخص لآخر. إذا كنت تعاني من أعراض مزعجة بعد شرب القهوة بعد الطعام، قد يكون من المفيد تجنب تناولها في هذا الوقت أو تقليل كمية القهوة التي تشربها. قد ترغب أيضًا في استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من أعراض حادة أو مستمرة.

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