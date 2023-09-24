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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامة غريبة تظهر في البراز تدل على اضطراب التمثيل الغذائي

اضطراب التمثيل الغذائي
اضطراب التمثيل الغذائي

 البراز الدهني يعتبر علامة على اضطراب في التمثيل الغذائي يُعرف باسم "الشحوم المتفاوتة" أو "الشحوم الغنية"، يحدث هذا الاضطراب عندما يتعذر على الجسم هضم وامتصاص الدهون بشكل صحيح.

هناك عدة أسباب محتملة للبراز الدهني، ومن بينها:

1. نقص إنزيمات الهضم: قد يحدث نقص في الإنزيمات الهاضمة المسؤولة عن هضم الدهون في الأمعاء، مثل الليباز، وهذا يؤثر سلبًا على القدرة على هضم الدهون بشكل صحيح.

2. مشاكل في الامتصاص: قد يكون هناك خلل في عملية امتصاص الدهون في الأمعاء الدقيقة، مما يؤدي إلى تراكم الدهون غير المهضومة في البراز.

3. مشاكل في القناة الصفراء: قد تتسبب مشاكل في القناة الصفراء (التي تحمل الصفراء المرارية من المرارة إلى الأمعاء الدقيقة) في عدم وصول الصفراء المرارية بشكل صحيح إلى الأمعاء، وبالتالي يتم تخزين الدهون في البراز.

جدير بالذكر أن البراز الدهني لا يعد دليلًا نهائيًا على اضطراب في التمثيل الغذائي، فقد يكون له أسباب أخرى محتملة، إذا كنت تعاني من هذا الأعراض، فمن المهم استشارة الطبيب لتقييم حالتك وإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد السبب الأساسي للبراز الدهني ووصف العلاج المناسب.

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