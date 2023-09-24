رجل بين فكيه.. تمساح يركض في شوارع فلوريدا

في حادثة مرعبة، عثر أحد المارة على تمساح يبلغ طوله 14 قدمًا يحمل جثة رجل بين فكيه ويركض في الشارع وسط مدينة فلوريدا الأمريكية.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن أحد المارة شاهد التمساح في شارع سكني في لارجو، وهو كمبوند صغير يقع على بعد 4 أميال فقط جنوب شاطئ كليرووتر في ولاية فلوريدا.

يقول الشاهد جاك ماركوس: "استطعت أن أقول أن هناك جثة في فمه، لذلك بدأت تصويره بهاتفي". حينها قام جاك الذي كان في طريقه لإجراء مقابلة عمل، بالاتصال على الفور بإدارة الإطفاء في لارجو، التي لم تكن بعيدة عن المشهد المروع.

وعند وصولهم، أطلق طاقم الطوارئ النار على التمساح عدة مرات بعدما سحب جثة الرجل إلى القناة المائية، وقالت جينيفر دين، إحدى السكان المحليين، إن "العديد من جيراني الذين كانوا حاضرين في مكان الحادث أبلغوني بأمر التمساح".

وتم انتشال الضحية والتمساح من القناة، وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة بينيلاس، وعندما وصل المحققون إلى مكان الحادث، كانوا يقفون بجوار تمساح كبير ملطخ بالدماء.

يقع الموقع على مقربة من متنزه Ridgecrest الشهير، والذي يتميز ببحيرة تبلغ مساحتها خمسة أفدنة معروفة بإيواء التماسيح.

وزعمت دين أن التماسيح تسكن المنطقة بشكل متكرر، لكن التمساح الذي نفق يوم الجمعة كان من بين أكبر التماسيح التي رأتها على الإطلاق.