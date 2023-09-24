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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة المهندسين بالإسكندرية: التعاون مع الشركات لتوفير التدريب العملي للأعضاء

احتفالية تكريم بنقابة
احتفالية تكريم بنقابة المهندسين المصرية

كرمت نقابة المهندسين مجموعة من المتدربين بالعام الأول للتعاون بإحدى شركات الكهرباء، بحضور الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية والمهندس محمود عرفات أمين عام نقابة المهندسين المصرية والمهندس الاستشاري محمد حمودة أمين عام مساعد نقابة المهندسين المصرية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم.

قدم الدكتور هشام سعودي، الشكر لمجلس النقابة على جهده الدائم وسعيه المستمر للنجاح، كما أشاد بالتعاون وعبر عن فخره بالنتائج النهائية للمهندسين ووجه لهم النصيحة بأن العلم هو السلاح الذي يتمنى لهم أن يتسلحوا به دائماً ليكونوا متفوقين ومنتجين.

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كما أشاد المهندس محمود عرفات أمين عام نقابة المهندسين المصرية بدور نقابة المهندسين بالإسكندرية في محور تدريب المهندسين وتعاونها مع الشركات لتوفير التدريب العملي اللازم للمهندسين، وطرح فكرة تعميم مثل هذا البروتوكول على مستوى النقابة العامة، ومن جانبه شكر المهندس محمد حمودة مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي على مجهوداتهم في خدمة المهندسين.

كما أكد الدكتور مصطفى الحضري رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب بنقابة المهندسين بالاسكندرية على دعم مجلس النقابة  المستمر لخدمة مهندسي الإسكندرية ، وقال إن الاحتفال اليوم ليس مجرد احتفال بتكريم المهندسين المتدربين ولكنه احتفال بمواجهة التحديات والصعوبات التي تم حلها من قبل لجنة العلوم والهندسية والتدريب .

جدير بالذكر أن المبادرة مستمرة للعام الثاني على التوالي وخلال العام الماضي تم تدريب 1370 مهندسا، وفي هذا العام تم الوصول إلى 1780 متدربا حتى الآن ووجه الشكر للجنة العلاقات العامة برئاسة المهندس محمد سعيد وأثنى على دورها الفعال في التواصل مع المهندسين بمختلف الفئات العمرية و تعريفهم بالدورات التدريبية في التخصصات الهندسية وتعريفهم بالخدمات النقابية المختلفة.

حضر التكريم أعضاء مجلس نقابة الإسكندرية وعلى رأسهم المهندس صلاح حامد أمين النقابة وكلا من الدكتورة هبة المغربي و الأستاذ الدكتور محمد صلاح، والمهندس وليد ماضي و المهندس محمد قبيصي والمهندس محمد سعيد ، والمهندس هادر ميتو عضو مجلس إدارة نادي المهندسين بالإسكندرية.

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