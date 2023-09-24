مدرب فرانكفورت: نريد ضم المزيد من اللاعبين المصريين بجانب مرموش

أكد دينو توبمولر المدير الفني الحالي لـ آينتراخت فرانكفورت، أنه يفكر في ضم المزيد من اللاعبين المصريين، بجانب مرموش في فريقه، خلال الفترة المقبلة.



وقال توبمولر، خلال لقاء خاص مع برنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "ضم لاعبين مصريين؟ بالطبع معك حق، لقد تطور مجال كرة القدم في أنحاء العالم تطورًا هائلًا، سواء في الدول الأفريقية أو الدول الآسيوية

وأكمل : فعمر مرموش كلاعب مصري مثلًا يلعب اليوم في الدوري الألماني (البونديسليجا) ويؤدي أداءً متميزًا، برغم أنه لم يقض مدة طويلة معنا داخل النادي، لكن أدّى مباريات رائعة كثيرة، وسيؤدي الكثير من المباريات لنادينا، وكان في الحقيقة داعمًا كبيرًا إلينا، ومن ثم لا مانع من استقدام لاعبين من الخارجين بنفس الأداء والمهارات".

وفي وقت سابق تعادل آينتراخت فرانكفورت مع مضيفه بوخوم، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الألماني.

وتقدم فرانكفورت عن طريق إيرك إيمبيبي في الدقيقة 55 من متابعة لتسديدة المحترف المصري عمر مرموش، قبل أن يدرك بوخوم التعادل عبر لاعبه كيفن شتوجر من ضربة جزاء في الدقيقة 74.

ورفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع، بفارق الأهداف خلف يونيون برلين.

وشارك مرموش في المباراة كبديل مع فرانكفورت منذ بداية الشو الثاني، وحصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 73.

على الجانب الآخر، رفع بوخوم رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني.