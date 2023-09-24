أغرب هدف في تاريخ رونالدو.. لم يشاهده أحد والجميع يبحث عنه

يبحث الجميع عن هدف رونالدو أمس أمام النادي الأهلي السعودي، حيث أن هذا يعد أغرب هدف في تاريخ رونالدو.

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أغرب هدف بمشوار رونالدو

وتبحث أيضًا ماركا المدريدية إحدى أشهر الصحف الرياضية في إسبانيا والعالم، عن الهدف الذي سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو الليلة الماضية، والذي لم يشاهده أحد حتى الآن.

وقالت إنه بجانب أكثر من 800 هدف سجلها كريستيانو رونالدو في مسيرته، لكنه أضاف هدفا “غريبا” لم يسمع به حتى اليوم.

وسجل رونالدو، هدفين وقاد النصر مساء الجمعة الماضية، للفوز على الأهلي بنتيجة “4-3″، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدف رونالدو الغريب

وقالت ماركا، إن رونالدو سجل جميع أنواع الأهداف، لكن الهدف ضد الأهلي فوق الواقع في مشهد غير عادي أثار موجات جدلية في جميع أنحاء العالم.

وتابعت الصحيفة: “في بداية المباراة ومع استعداد كل المشجعين لدعم الفريقين المدججين بالنجوم (ماني، كريستيانو، فيرمينو، فيجا، محرز، لابورت)، اختفت رؤية جزء كبير من الملعب بسبب الدخان القادم من المدرجات”.

وأضافت: “لعبت الدقائق الأولى من المباراة في هذه البيئة الدخانية، وسجل النجم المخضرم كريستيانو الهدف المبكر في الدقيقة الرابعة وسط الدخان، حيث لم يستطع حارس المرمى فعل الكثير لحماية مرماه بسبب ضعف الرؤية”.

رونالدو

الجمهور لم يشاهد هدف رونالدو

ولم يشاهد الجمهور الهدف أثناء دخول الكرة المرمى، لكن الكرة دخلت بالفعل واحتسبها حكم اللقاء هدفا.

ويحافظ نجم النصر، البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، على صدارته في قائمة هدّافي دوري روشن السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة السابعة برصيد 9 أهداف.

جماهير الأهلي تلقي بأحذيتها على لاعبي النصر

وأظهر فيديو مباراة الأهلي والنصر، حالة الغصب التي انتابت بعض جمهور نادي الأهلي السعودي، وقاموا بإلقاء أحذيتهم "شبشب" على كريستيانو رونالدو وأوتافيو، لاعبي نادي النصر السعودي، في حين استقبل لاعبا النصر غضب جمهور الأهلي بالرقص، غير عابئين بإلقاء الأحذية عليهم.