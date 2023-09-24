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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بينهم رونالدو ونيمار وبنزيما.. نجوم الدوري السعودي يحتفلون باليوم الوطني|شاهد

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

احتفل نجوم الدوري السعودي باليوم الوطني الـ 93 من خلال ارتداء الزي السعودي وأداء رقصة العرضة، وكان من بينهم لاعب النصر كريستيانو رونالدو الذي خطف قلوب جماهيره بظهوره في اللباس التقليدي.

كما ظهر النجم السنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزرفيتش والبرازيلي تاليسكا.

أما في صفوف نادي الهلال السعودي فظهر نيمار جونيور وروبين نيفيز والكسندر ميتروفيتش ومالكوم وميشانيل كما ظهر الحارس المغربي ياسين بونو واللاعب يانيك كاراسكو من نادي الشباب تألق أيضًا بظهوره خلال الاحتفالات.

أما في نادي “اتحاد جدة” فخطف الأنظار الفرنسي كريم بنزيمة وفي نادي “أهلي جدة” احتفل الجزائري رياض محرز باليوم الوطني 

رونالدو الدوري السعودي ساديو ماني كريم بنزيمة توك شو صدى البلد

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