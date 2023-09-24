بينهم رونالدو ونيمار وبنزيما.. نجوم الدوري السعودي يحتفلون باليوم الوطني|شاهد

احتفل نجوم الدوري السعودي باليوم الوطني الـ 93 من خلال ارتداء الزي السعودي وأداء رقصة العرضة، وكان من بينهم لاعب النصر كريستيانو رونالدو الذي خطف قلوب جماهيره بظهوره في اللباس التقليدي.



كما ظهر النجم السنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزرفيتش والبرازيلي تاليسكا.



أما في صفوف نادي الهلال السعودي فظهر نيمار جونيور وروبين نيفيز والكسندر ميتروفيتش ومالكوم وميشانيل كما ظهر الحارس المغربي ياسين بونو واللاعب يانيك كاراسكو من نادي الشباب تألق أيضًا بظهوره خلال الاحتفالات.



أما في نادي “اتحاد جدة” فخطف الأنظار الفرنسي كريم بنزيمة وفي نادي “أهلي جدة” احتفل الجزائري رياض محرز باليوم الوطني