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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير مهرجان سماع الدولي: الفرق المشاركة زادت عن الأعوام السابقة والتذاكر مجانا.. فيديو

قالت سهام إسماعيل، مدير مهرجان سماع الدولي للانشاد والموسيقى الروحية ، إن عدد الدول المشاركة في المهرجان ١٢ دولة فضلا عن الفرق المصرية ، وهم من دول مختلفة مثل الكونغو والبوسنة وجيبوتي ، لافتة إلى أن عدد الفرق المشاركة زادت عن السنوات السابقة.

 

وتابعت سهام اسماعيل، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى" ، أن المهرجان له سمعة دولية كبيرة جدا على مدار الفرق المشاركة في ١٦ سنة من عمر المهرجان ، مشيرا إلى أن المهرجان عاد كما كان من حيث المشاركة مقارنة بعامي كورونا ، وتذاكر الدخول للمهرجان مجانًا.

وأردفت ، أن المهرجان يحمل رسائل عديدة ، ومتميزة عن اي مهرجان اخر ، وله رسائل تؤكد المحبة والتواصل ، والتواصل الانساني بين الشعوب .

وأكملت ، أن مستوى الفرقة أحد معايير الاختيار للمشاركة ، فضلا عن الحرص على التنوع وعدم اختيار فرقتين من ثقافتين متشابهتين. 

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