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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ذكرى المولد النبوي.. رقصت له الأملاك رائعة بصوت حفيد السلطان التوني| فيديو

أحمد زين التوني
أحمد زين التوني

استضاف موقع صدى البلد، المنشد أحمد زين التوني حفيد سلطان المداحين أحمد التوني، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته بـالمداحين والمبتهلين والقراء، احتفالاته بذكرى المولد النبوي الشريف 2023.

وفي حوار ينشر لاحقًا يكشف التوني الحفيد عن بعض أسراره مع جده، وكيف سلك طريق الإنشاد الديني والمديح في حب الرسول الكريم وآل بيته. 

رقصت له الأملاك عند ميلاده

ظهور المديح النبوي

قالت دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لقد ظهر مدح المسلمين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ بداية العهد النبوي؛ حيث مدحه أصحابه وعلى رأسهم سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه، وقد مدحته أم معبد في الجاهلية ووصفته بمحاسن الصفات.

وأوضحت: لقد عرَّف العلماء مديحَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه: الشِّعْرُ الذي يشتمل على تعداد صفاته، وإظهار الشوق لرؤيته، وزيارته، مع ذكر معجزاته، ونظم سيرته، والصلاة عليه؛ وذلك كله أمر مشروع؛ فعَنِ الأسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ مَدَحْتُ اللهَ بِمِدْحَةٍ وَمَدَحْتُكَ بِأُخْرَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «هَاتِ، وَابْدَأْ بِمِدْحَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» أخرجه أحمد.

وتابعت: لقد مدح سيدنا كعبُ بن زهير رضي الله عنه رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده الشريف، بقصيدته المشهورة، فأقرَّه النبي صلى الله عليه وآله وسلم –أي: وافقه- على ذلك، بل كساهُ عباءته الشريفة، وسُميت بالبردة، فكانت أول بردة في الإسلام.

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قال سيدنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إني أريد أن أمدحك، فقال له: «هَاتِ، لا يَفْضُضِ اللهُ فَاكَ»، فقال:
وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ ** الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ
وَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي *** سُبْلِ الْهُدَى وَالرَّشَادِ نَخْتَرِقُ
أخرجه الطبراني.

وبينت أن إلقاء المدائح النبوية في ذكرى يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مستحب؛ لعموم قوله تعالى: ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفتح: 9]، والتعزير هو التعظيم، ومَدْحُه صلى الله عليه وآله وسلم من مظاهر تعظيمه وحبه.

المديح النبوي:
• شِعْرٌ يشتمل على تعداد صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
• فيه إظهار الشَّوْق لِرُؤيته.
• فيه نظم لسيرته العطرة.
• مستمد من القرآن والسنة، والكتب المعتمدة في السيرة النبوية.

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