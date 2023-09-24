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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ماذا أفعل لكي أرى رسول الله في المنام؟.. أمران يرزقان الرؤية لكل مشتاق

ماذا أفعل لكي أرى
ماذا أفعل لكي أرى رسول الله في المنام؟

ماذا أفعل لكي أرى رسول الله في المنام؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تزامنا مع اقتراب المولد النبوي 2023، والذي يوافق الأربعاء المقبل. 

ماذا أفعل لكي أرى رسول الله في المنام؟ 

وقال علي جمعة من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يسأل كثير من المتشوقين إلى سيدنا رسول الله ﷺ : كيف السبيل إلى رؤيته ﷺ ؟، موضحا أن السبيل إلى ذلك أن تكثر من قراءة سيرته العطرة، اقرأ سيرته فإذ بك أمام خلقٍ عظيم، وأمام إنسانٍ كامل، وأمام بشر يسعد من خلفه إذا أراد أن يلتمس خطاه؛ من شدة ما كان يعبد ربه بإخلاص وعن حق، في سهولةٍ ويسر لا تكون إلا إذا كان موفقًا من عند ربه.

وتابع: سيدنا رسول الله ﷺ الكلام عنه لا ينتهي، فمبلغ العلم فيه أنه بشرٌ، وأنه خير خلق الله كلهم، لكن .. وكيف تدرك في الدنيا حقيقته ... قومٌ نيام تسلوا عنه بالحُلُم. 

وأشار علي جمعة إلى أن هذا شهر الأنوار، فأكثروا فيه من الصلاة على النبي المختار ﷺ ؛ فإن كل عملٍ بين القبول والرد إلا الصلاة على سيد الخلق؛ لأنها تتعلق بالجناب النبوي الشريف ﷺ ، وهي تزيد في الأرزاق، وبسببها يغفر الله الذنوب، وبسببها يوفق الله للأعمال، وبسببها يرد عليك رسول الله ﷺ سلامك، وبسببها تزداد مساحة نصيبك في الجنة، وبسببها يأتي الخير كله..؛ فأكثروا من الصلاة على النبي المختار.

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وأكمل: أكثروا من الصلاة على النبي ﷺ في كل وقتٍ وحين .. الهجوا بها في الصبح والمساء فرادا وجماعات .. في بداية الدعاء، وفي بداية الأعمال وفي خواتيمها .. علموا أولادكم حب رسول الله ﷺ ؛ فحب رسول الله أساس الإيمان، ورسول الله ﷺ ركن من أركان الإسلام، لا يدخل أحدهم الإسلام بشهادة أن (لا إله إلا الله) إلا إذا ضم إليها (محمد رسول الله).

وشدد عضو هيئة كبار العلماء: أيها الناس .. مقدار نبينا عظيم، وهو الذي قال عن نفسه: (أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ. وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشْفَّعٍ) مقدار نبينا عظيم، لم يعظّمه أحد في الناس إنما الذي عظّمه رب السماوات والأرض؛ فصلوا على النبي ﷺ في كل وقتٍ وحين .

واختتم داعيا:«اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ صلاةً تُخرجنا بها من هذه الأهوال، وتكون سببًا لتنزل الرحمات من عندك يا أرحم الراحمين».

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