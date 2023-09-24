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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

4 مراحل.. علي جمعة يوضح كيفية اتباع أخلاق النبي| فيديو

الشيخ الدكتور علي
الشيخ الدكتور علي جمعة

‏قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن هناك درجات في العلاقة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وأول درجة هي الفهم أن نفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد درجة الفهم التصديق، والتصديق هو الإيمان، ومن ثم بعد الإيمان يأتي الاتباع، أما المرحلة الرابعة هي "عيش النبي".

 

وتابع خلال حوار مع الإعلامي "عمرو خليل"، في برنامج "من مصر"، المذاع عبر شاشة "cbc"، يجب أن نفهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتشبع بها ويجب أن نعيش منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس زمنه وهذا هو الفارق الكبير بيننا وبين الإرهابيين المفسدين في الأرض لأنهم يريدون إعادة عقارب الساعة إلى الخلف وهي لن تعود أبدا.

علي جمعة الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان الارهابيين الاعلامي عمرو خليل

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