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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

كم أصلي على النبي ليفرج همي ويزيل كربي.. علي جمعة يوضح

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى أن نصلي عليه، بل نحن في حاجة إلى أن نصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، حتى يكفينا الله همومنا ويجمع علينا خير الدنيا والآخرة، ويغفر لنا ذنوبنا، لذا نبحث عن كم تصلي على النبي في اليوم والليلة؟.

أوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل لاجتماعي فيسبوك، أنه قد يسأل السائل كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في يومنا وليلتنا، فلا حد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي على المسلم أن يجتهد في الصلاة عليه قدر المستطاع، لذا فعن كم تصلي على النبي في اليوم والليلة إن استطاع أن يجعل ذكره كله في الصلاة على النبي فهو خير له، وهذا التحديد في كم تصلي على النبي في اليوم والليلة فقد أرشدنا إليه هذا الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم : «قلت : يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي ؟ فقال : ما شئت. قال : قلت الربع ؟ قال : ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت : النصف؟ قال : ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال : قلت فالثلثين؟ قال : ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت : أجعل لك صلاتي كلها ؟ قال : إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك» [رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح].

وأضاف أنه هكذا نرى أن إنفاق كل مجلس الذكر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير عظيم، حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد هذا المعنى حول كم تصلي على النبي في اليوم والليلة؟، ما رواه أبي بن كعب كذلك قال : «قال رجل : يا رسول الله، أرأيت ان جعلت صلاتي كلها عليك ؟ قال : إذا يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وأخرتك» .

الدكتور علي جمعة كم تصلي على النبي في اليوم الصلاة على النبي

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