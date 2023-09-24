أمطار تصل للسيول .. مفاجآت فصل الخريف هذا العام.. تفاصيل

قال الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس الهيئة العامة للارصاد الجوية سابقا ، إن التغيرات المناخية المتوقع أن يشهدها فصل الخريف هي استكمال لما شهده العالم في فصل الصيف ، موضحا :" شوفنا صيف غير عادي وحرارة عالية جدا في العالم كله ".

وتابع الدكتور أحمد عبد العال ، خلال لقائه لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى " ، أن فصل الخريف مازال من أفضل فصول السنة في مصر على الرغم من التغيرات المناخية ، إلا أن النصف الاول منه شبيه بالصيف في درجات حرارته ، ثم اعتدال درجات الحرارة ، وسقوط امطار تصل للسيول على سلاسل الجبال ، لافتا إلى أنه مع التغيرات المناخية سترتفع نسب الأمطار عن السنوات السابقة.

وتابع ، أن التغيرات المناخية ستؤثر على وجود ارتفاعات طفيفة في درجات الحرا في فصل الخريف هذا العام ، ولكن الظواهر الجوية هي التي من الممكن أن تتغير هذا السنة .