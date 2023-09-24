برلماني: تعميق التصنيع المحلي يسهم في تنمية الصادرات ويحد من الاستيراد

أشاد النائب شحاتة أبو زيد، عضو بجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة المصرية، مؤكدا أن تعميق التصنيع المحلي سيعمل على تغطية احتياجات السوق المحلية والحد من الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب.

وقال النائب شحاتة أبو زيد، في بيان له، إن الصناعة إحدى أولويات الدولة وهي قاطرة التنمية، موضحا أن القيادة السياسية تبذل جهودا حثيثة لدعم تعميق التصنيع المحلي وإزالة جميع المعوقات التي تواجهه من أجل تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين التصنيع المحلي أحد أهم الأهداف التي تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقها، معقبا: “الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع خطاباته يؤكد أهمية الصناعة وأهمية توطينها بما يخدم الاقتصاد الوطني”.

وأوضح النائب شحاتة أبو زيد، أن تعميق التصنيع المحلي يعزز الإنتاج ويسهم في زيادة الصادات والحد من الاستيراد وبالتالي تقليل الفجوة الدولارية، لافتا إلى أن الدولة المصرية من الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.