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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الطرق الصوفية: الأربعاء الاحتفال بالمولد النبوى بموكب عقب صلاة المغرب

رئيس المجلس الأعلى
رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها

أعلن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى عن تنظيم موكب الاحتفال بالمولد النبوى يوم الأربعاء المقبل من مسجد سيدى صالح الجعفري عقب صلاة العصر وصولا إلى مسجد سيدنا الحسين  حتى صلاة المغرب ثم يعقبه احتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية بالمولد النبوى داخل المسجد عقب صلاة المغرب مباشرة بحضور نخبة من  القيادات التنفيذية وكبار العلماء  صرح بذلك أحمد قنديل المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

 

ومن جانبه هنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة احتفال المولد النبوى الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على مصر بالاستقرار والتقدم والأمن.

 

وقال القصبى فى بيان له منذ قليل،  إن الرسول الكريم جاء بالمحبة والتسامح والإنسانية واحترام الأديان و يجب علينا أن نقتدى أيضاً برسولنا الكريم. 

رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الاحتفال بالمولد النبوى يوم الأربعاء المقبل الاحتفال بالمولد النبوي

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