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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا غنائيا بالكويت.. 9 نوفمبر

حفل شيرين عبد الوهاب
حفل شيرين عبد الوهاب

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي ساهر لها، يوم 9 نوفمبر المُقبل، على مسرح الأرينا كويت، ضمن سلسلة حفلات ليلة عمر الغنائي. 

حفل شيرين عبد الوهاب

حفل شيرين عبد الوهاب  في السعودية

من جهة أخرى، تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 27 من شهر أكتوبر القادم بمدينة العلا بالسعودية.

 

وبدأ الشركة المنظمة الترويج للحفل من خلال طرح البوستر الدعائى الرسمي له، عبر موقع الصور الشهير انستجرام.
 

الاستيلاء على صفحات شيرين عبد الوهاب 

كشف الدكتور حسام لطفي، محامي شيرين عبد الوهاب، تفاصيل التقدم ببلاغ للنائب العام ضد شخص لاستيلائه على صفحاتها.

 

وقال الدكتور حسام لطفي، محامي شيرين عبد الوهاب،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "المطربة شيرين عبدالوهاب كان عندها مدير أعمال في فترة من الفترات، وبحكم أنه لديه كل الصلاحيات تعاقد على استغلال مصنفاتها كلها مع شركة هو شريك فيها".

 

وأضاف: "بناء على هذا كان يستأثر بعائدات الأغاني الخاصة بالمطربة وورطها في دعوى قضائية ضد شركة روتانا"، مشيرا: "مدير أعمالها المذكور هو الذي يستأثر وحده بعائدات استغلالها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن وقدمنا بلاغ للنائب العام ويتم التحقيق حاليا".

 

وأشار: "هذا الشخص كان أحد الشركاء وهو ليس له أي صفة في أن يتعاقد عنها لأنه لا يمتلك وكالة لكنه استطاع فعل ذلك بحكم أنه مدير أعمالها".

 

شيرين عبد الوهاب وفيلمها الوثائقي 

وكانت شيرين عبد الوهاب، قالت إنها تتعاون مع منصة “نتفليكس” العالمية في تقديم فيلم وثائقي جديد عن مشوارها الفني وقصة حياتها وأهم المحطات في حياتها.

 

وكانت قد قدمت شيرين عبد الوهاب، حفلا جماهيريا لها في دبي، على مسرح "أرينا كوكاكولا"؛ كما بررت تأخيرها على الحفلة بتعليقها لشكل كوميدي "معلش والله تُهنا وإحنا جايين".

 

كما تعرضت شيرين عبد الوهاب لموقف محرج على المسرح، وتفاجأ الجمهور بسقوطها قبل أن يساعدها بعض المساعدين من فرقتها  في أن تنهض سريعا .

 

وعلقت شيرين عبد الوهاب: "بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح ويقولوا شوفوا شيرين وقعت بس ما يقعش إلا الشاطر".

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