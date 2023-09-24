عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة سان جورج.. تعرف علي تاريخ مواجهات الأهلي والأندية الإثيوبية

صدى البلد

يلتقي في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سانت جورج الإثيوبي في لقاء الذهاب لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

اللقاء هو الأول بين الفريقين في تاريخ مبارياتهما في بطولات الأندية الإفريقية، لكن الأهلي سبق وواجه من قبل ناديي البن وجيما أبا جيفار من إثيوبيا.

المواجهة الأولى للأهلي مع الأندية الأثيوبية كانت مع نادي البن الأثيوبي بدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، لقاء الذهاب في أديس أبابا أقيم يوم 22 مارس 1998م وانتهى بالتعادل 1-1، وفي لقاء العودة بالقاهرة في 3 أبريل 1998 تعادل الفريقان 2-2، وخرج الأهلي نتيجة احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين، ووقتها لعب الأهلي بفريق من البدلاء، بينما كان الفريق الأول يلعب في نفس اليوم مع الشباب السعودي في كأس النخبة العربية «السوبر» والتي أقيمت في تونس، وفاز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، وفاز بالبطولة.

المواجهة الثانية، كانت مع نفس الفريق البن الأثيوبي، وفي نفس الدور 32 لدوري أبطال أفريقيا، تعادل الفريقان بدون أهداف في أديس أبابا يوم 25 مارس 2012م، وفي لقاء العودة بالقاهرة يوم 8 أبريل 2012م، فاز الأهلي 3- صفر، وأكمل طريقه وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة كانت مع فريق جيما أبا جيفار، بدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي بالقاهرة 2- صفر يوم 14 ديسمبر 2018، وفاز جيما أبا جيفار في أديس أبابا بهدف للا شيء يوم 23 ديسمبر 2018م.

لعب الأهلي مع أندية أثيوبيا ست مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في ثلاثة وخسر مباراة واحدة، أحرز لاعبوه ثمانية أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف.

النادي الأهلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا فريق سانت جورج الإثيوبي الأندية الأثيوبية البن الإثيوبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

قرار عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وشركائها

اتخضيت من كلامه.. شوبير يوجه رسالة نارية لـ ميدو بسبب الأهلي

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

عقب قرار الحكومة بحظر التصدير| مفاجأة بشأن أسعار البصل والطماطم.. أخيرا ضبط السوق

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

هبوط قوي في أسعار الطماطم والكوسة .. تعرف على قائمة الخضراوات اليوم

ترشيحاتنا

سبب رفع الأسعار وحقيقة إلغاء التصدير.. آخر مستجدات أزمة البصل| اعرف الحكاية

2 مليار تثير أزمة في الزمالك.. مفاجأة هريدي والبناني ينفي والسمري يكشف الحقائق

بعد أسبوع من افتتاحه.. إقبال ضخم على زيارة جامع سارية الجبل

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. مؤشرات كليات الهندسة

وزير التموين: لأول مرة لدينا احتياطي من الزيت 5.7 شهر

وفقا للقانون والدستور.. دور الهيئة الوطنية في الانتخابات الرئاسية 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محاولة لخطف كولر من الأهلي.. إغراءات سعودية بالملايين والمدرب يرد بـ3 كلمات

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان عبير صبري تثير الجدل على السوشيال ميديا

ابتعد عن شرائها.. تحذير من نوع جبنة تصيب بالفشل الكلوي

منخفض جوي جديد.. كيف يكون الطقس في أول أيام الدراسة؟

فيديو

انخفاض أسعار الذهب اليوم وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد 3500 سنة.. التوصل إلى عطر الخلود الفرعوني المستخدم في التحنيط.. فيديوجراف

مشروعات أعادها السيسي للحياة.. لماذا فشلت توشكي لمدة 20 سنة «فيديوجراف»

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ