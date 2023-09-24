التعليم تعلن عن منحة مجانية للطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منحة مجانية تستهدف الطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية ، للمدارس بكافة أنواعها من الصف الأول الإعدادي وحتى الثاني الثانوي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا في إطار التعاون المثمر بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالإشارة إلى مبادرة “ أشبال مصر الرقمية ”

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي أرسلته لمديريات التربية والتعليم ، أنه تم إطلاق مبادرة جديدة وهى براعم مصر الرقمية التي تستهدف تنمية القدرات التكنولوجية والشخصية لتلاميذ المدارس من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي من جميع المحافظات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم فتح باب التسجيل للدفعة الأولى من هذه المبادرة من خلال الموقع الرسمي https://decl.gov.eg في النصف الثاني من شهر سبتمبر 2023 ولمدة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ فتح باب التسجيل.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتوجيه نحو نشر الوعى والتعريف بالمبادرتين وبأهمية التحاق الفئات المستهدفة بها، وذلك من خلال جميع وسائل التواصل والاعلام لديكم وبمعاونة مركز التطوير.