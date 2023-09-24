قومي المرأة يختتم جلسة الاعتماد السابعة لبرنامج التثقيف المالي للسيدات

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات جلسة الاعتماد السابعة لبرنامج التثقيف المالي للسيدات، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO، في إطار مشروع عمل لائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب.

استمرت الجلسة على مدار 5 أيام متتالية، واستهدفت 15 متدربة ممن تقدمن للحصول على البرنامج، واعتماد 7 مدربين ممن قام المجلس والمنظمة بتدريبهم وتأهيلهم خلال الفترة الماضية لاعتمادهم كمدربين وطنيين لبرنامج "التعامل الرشيد مع أموالي".

يهدف البرنامج إلى رفع الوعي المالي لدى السيدات من خلال عدة أنشطة يقمن بها، ويتضمن العديد من الموضوعات منها تحديد الأهداف المالية، وكيفية الفصل بين الاحتياجات والرغبات، وكيفية إعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف ووسائل التمويل المختلفة والقروض وكيفية احتساب قيمة تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته.

هذا ويواصل المجلس القومي للمرأة مع منظمة العمل الدولية اعتماد المدربين تباعاً وفق تقييمهم، حيث تم تدريب 107 مدربي تثقيف مالي، واعتُمد منهم 36 مدربا اعتماداً وطنياً.

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