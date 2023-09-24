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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد أسبوع من افتتاحه.. إقبال ضخم على زيارة جامع سارية الجبل

جامع سارية الجبل
جامع سارية الجبل

 شهد جامع سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين الأيوبي والمعروف باسم سارية الجبل، إقبالاً وتوافداً كبيراً من الزائرين والسائحين المصريين والأجانب وذلك بعد مرور أسبوع على افتتاحه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه.

ويعد هذا الجامع بعد افتتاحه إضافة جديدة للأماكن الأثرية التي يمكن زيارتها ضمن برنامج زيارة القلعة ويعمل على زيادة الحركة السياحية داخله، وقد بلغ أعداد الزائرين للقلعة خلال هذا الأسبوع ما يقرب من 16.500 زائر.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على فتح وإتاحة العديد من المواقع السياحية والأثرية الجديدة للزيارة أمام الزائرين والسائحين ولا سيما في القاهرة الكبرى، حيث يساهم ذلك في تنفيذ خطة الوزارة نحو جعل مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته وخاصة في إطار الترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن الوزارة تقوم ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بالعديد من أعمال التطوير بالقلعة منها ترميم المباني الأثرية الموجودة بها وتطوير منطقة خدمات الزائرين والتي تحتوي على عدد من البازارات والكافيتيريات وأماكن انتظار السيارات، بما يعمل على تحسين التجربة السياحية ويُثري من زيارة القلعة، وهو ما يأتي في ضوء أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والمتمثل في رفع وتحسين التجربة السياحية في مصر ولا سيما في المتاحف والمواقع الأثرية بها.

- زيارة القلعة وسور مجرى العيون ضمن منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد

ويُمكن للسائحين والزائرين ضمن برنامج زيارتهم للقاهرة الكبرى، زيارة منطقة القلعة وما تضمه من مباني أثرية هامة مثل جامع محمد علي وجامع سليمان باشا الخادم وجامع الناصر محمد بن قلاوون ومحكي القلعة والمتحف الحربي ومتحف الشرطة وبانوراما القلعة وغيرها من الأماكن الأثرية بها، بجانب زيارة سور مجرى العيون الذي افتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء في نهاية أغسطس الماضي بعد الانتهاء من مشروع ترميمه والذي كان قد تم بناءه خصيصاً ليكون وسيلة يتم من خلالها سريان ونقل مياه نهر النيل إلى مقر الحكم وقت ذلك بالقلعة، وذلك ليتعرف الزائرون على رؤية وفلسفة نقل المياه في ذلك الوقت، وطريقة الحصول عليها والسواقي الموجودة به ليستمتع الزائر السائح بالتجربة السياحية بهذه المنطقة كاملة، وذلك ضمن برنامج زيارة معالم القاهرة الكبرى والتي تضم أيضاً القاهرة الخديوية وما بها من مباني تراثية، ومنطقة أهرامات الجيزة، والمتاحف الأثرية الهامة الموجودة بها، ومنطقة مصر القديمة وما تضمه من معالم أثرية هامة مثل الكنيسة المعلقة، وكنيسة مار جرجس وكنيسة أبو سرجة التي تضم المغارة التي مكثت بها العائلة المقدسة، والمتحف القبطي، إلى جانب حصن بابليون ومعبد بن عزرا اليهودي اللذين تم افتتاحهم مؤخراً، بما يتيح للسائحين والزائرين اكتشاف سحر وتاريخ القاهرة العريق وآثارها اليهودية والقبطية والفرعونية والإسلامية ويعمل على زيادة عدد الليالي السياحية للسائحين بمدينة القاهرة وخاصة ضمن رحلات اليوم الواحد التي يتم تنظيمها إليها.

جدير بالذكر أن السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، كان قد افتتحا، الأسبوع الماضي، جامع سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين الأيوبي والمعروف باسم سارية الجبل، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه. 
 

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سارية الجبل جامع سليمان باشا قلعة صلاح الدين الأيوبي الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة التجربة السياحية الدكتور مصطفى وزيري

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