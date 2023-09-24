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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد طلاب جامعة القاهرة يكشف نظام اليوم الأول للعام الدراسي الجديد

رئيس اتحاد طلاب جامعة
رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة

أنهت جامعة القاهرة جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة ببدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2023 / 2024 والمقرر له 30 سبتمبر الجاري، لاستقبال الطلاب الجُدد والقدامى والبالغ عددهم نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها.

 

ومن جانبه، كشف عبدالله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، عن الأنشطة الطلابية المتاحة خلال اليوم الأول بالعام الدراسى الجديد و كيف يتم استقبال الطلاب. 

 

وقال عبدالله عرمش، إن استقبال الطلاب باليوم الأول يحتوى على انشطة ترفيهية ورياضية مختلفة، وأن اتحاد الطلاب الخاص بكل كلية يكون متواجدا لتعريف الطلاب   بالأقسام ونظام الدراسة والأنشطة التى تصدرها الكلية على مدار التيرم. 

 

وأضاف “ عرمش ” ،  كما نكون أيضا متواجدين حفى حالة وجود  استفسارات من الطلاب الجدد بخصوص المدن الجامعية وغيره، مؤكدا أن دكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة يكون حريصا على التواجد بين الطلبة خلال أول يوم بالفصل الدراسى الجديد قائلا "دى عادة هو معودنا عليها". 

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