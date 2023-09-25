قصة حزينة على التيك توك| “ثقب الأمعاء” يكتب نهاية “ضحكة” البلوجر نانسي زيدان.. تفاصيل المأساة

أعلنت نانسي زيدان، التيك توكر ومقلدة المشاهير، عن وفاة ابنتها الصغيرة عقب إجراء عملية جراحية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع خبر وفاة ابنه التيك توكر ومقلدة المشاهير نانسي زيدان، وتأثروا بحزن نانسي زيدان وقاموا بإعادة نشر الفيديوهات التي ظهرت فيها ابنتها من قبل.

نانسي زيدان برفقه ابنتها

كلمات مؤثرة

وأعلنت نانسي زيدان عن وفاة ابنتها، في منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وكتبت نانسي زيدان: "انتقلت إلي رحمة الله تعالي ابنتي الغالية/ دارين أحمد محمد السعيد".

وتابعت نانسي زيدان: "صلاة الجنازة غدًا الأحد الموافق 24 في مسجد الحصري والدفنة بعد صلاة الظهر"، وكانت قد طلبت نانسي زيدان من المتابعين الدعاء من أجل شفاء ابنتها في الأيام الماضية.

ابنة نانسي زيدان

سبب وفاة ابنة نانسي زيدان

وكشف أحد المصادر المقربة للعائلة، أن الطفلة دارين ابنة التيك توكر نانسي زيدان، كانت تعاني من ثقب في الأمعاء، والذي أدي علي أثرها دخولها لغرفة العمليات، في جراحة طبية.

وعقب خروجها من غرفة العمليات، ظلت ابنة نانسي زيدان في العناية المركزة، حتي توفت صباح اليوم، وسيطرت مشاعر الحزن والألم علي نانسي زيدان لوفاة ابنتها الصغيرة.

نانسي زيدان برف ابنتها

الوسط الفني ينعي ابنة نانسي زيدان

ونعي عدد كبير من نجوم الوسط الفني، ابنة مقلدة المشاهير نانسي زيدان، بكلمات مؤثرة وحزينة، وعلقوا علي منشورها عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام".

وكان من ضمن الفنانين الذين نعوا ابنة نانسي زيدان، الفنانة مي كساب، والفنانة أسماء أبو اليزيد، والفنانة مايان السيد، والفنانة بدرية طلبة، والفنان مصطفي خاطر، والفنان هشام ماجد.

نجوم الوسط الفني ينعون ابنة نانسي زيدان

من هي نانسي زيدان؟

ونانسي زيدان هي من مواليد المنصورة، تخرجت من كلية الإعلام وتدرس فن المكياج، وتبدع في تقليد الشخصيات العامة والفنية عن طريق المكياج والملابس، لتجسد الشخصية بطريقة احترافية،

واستطاعت نانسي زيدان أن تجذب أنظار الناس بإبداعها الفني ومن خلال تجسيدها لشخصيات يعشقها الأطفال مثل شخصية "سندريلا"، أشهر شخصيات عالم ديزني الحافلة بالطفولة البريئة، لتصنع لنفسها اسما ويستقطب آلاف المتابعين عبر انستجرام والتيك توك.

ويذكر أنه قالت نانسي زيدان، خلال لقائها على فضائية "صدى البلد"، أنها بدأت في تجسيد الشخصيات الفنية والظهور على مواقع التواصل الاجتماعي وتيك توك حين رأت أحد البلوجرز بأوروبا يقوم بتلك الأمور الفنية.

وأوضحت نانسي زيدان أن فكرة تقليد الشخصيات جاءت فى البداية من أفلام ديزني لأنها كانت تحبها كثيرًا، مضيفة أن أصعب الشخصيات التى استغرقت منها وقت طويلًا هى شخصية حزلقوم والفنان الكبير عادل إمام.