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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتبارا من اليوم.. عقوبات تركية تستهدف السوريين في اسطنبول باستثناء هؤلاء

السوريين في تركيا
السوريين في تركيا

أعلنت السلطات التركية فرض عقوبات جديدة على السوريين الذين يتمتعون بالحماية المؤقتة، وغير المسجلين في مدينة إسطنبول.

ووفقا ل "تركيا الآن"، سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، الأحد الموافق  24 سبتمبر 2023.

وبموجب هذا القرار، ستتم معاقبة هؤلاء الأفراد بنقلهم إلى مراكز إيواء مؤقتة وفقا للقانون رقم 6458 المتعلق بالأجانب والحماية الدولية، على أن يتم تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في نطاق لائحة الحماية المؤقتة.

ويأتي هذا القرار بهدف ضمان تنفيذ سياسات الهجرة واللجوء في تركيا وتطبيق القانون بشكل صارم على الأفراد غير المسجلين.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لمشاكل قد تنشأ نتيجة تواجد عدد كبير من السوريين في إسطنبول دون تسجيلهم رسميا.

وفي سياق متصل، يستثنى من هذا القرار الأفراد القادمون من المحافظات السورية التي تعرضت للزلازل في 6 فبراير الماضي وحصلوا على تصاريح مرور سابقة حيث يُسمح لهم باستمرار الإقامة في إسطنبول حتى إشعار آخر.

السلطات التركية مدينة إسطنبول فرض عقوبات عقوبات تركية السوريين في تركيا

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