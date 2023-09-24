عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكشف عن صورة نادرة للدكتور مجدي يعقوب

الدكتور مجدي يعقوب
الدكتور مجدي يعقوب والرئيس جمال عبد الناصر

أعلنت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة إصدار السيرة الذاتية للدكتور مجدي يعقوب باللغة الإنجليزية تحت عنوان "جراح ومتمرد: حياة مجدي يعقوب وأعماله الرائدة".

 

ويوثق الصحفيان البريطانيان، سايمون بيرسون وفيونا جورمان، حياة الدكتور مجدي يعقوب منذ سنواته الأولى في مصر، ومرورًا بالنجاح الباهر الذي حققه في جامعة القاهرة، وصولًا إلى مسيرته المتميزة والطويلة في بريطانيا، حتى تنصيبه فارسًا عام 1992، ومنحه أعلى وسام تمنحه ملكة بريطانيا عام 2014، وهو وسام الاستحقاق.

 

تحتوي هذه السيرة الذاتية على قصص مفعمة بالحيوية وحكايات من وراء الكواليس تقص التحديات والانتصارات التي واجهتها هذه الأسطورة الحية.

 

وكشفت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن بعض الصور الخاصة والنادرة للدكتور مجدي يعقوب والمتواجدة داخل الكتاب السيرة الذاتية للدكتور مجدي يعقوب والذي جاء بعنوان " جراح ومتمرد: حياة مجدي يعقوب وأعماله الرائدة".

 

صور نادرة للدكتور مجدي يعقوب 

وضمت الصور صورا للدكتور مجدي يعقوب فى فترة شبابه وبعد تخرجه، وصورا أثناء الطفولة وهو ببدلة ضابط وصور أخرى أثناء زواجه وصور مع الأطفال الذين عالجهم. 

الدكتور مجدي يعقوب والرئيس جمال عبد الناصر 

أحدث يعقوب ثورة في علاج أمراض القلب الخلقية لدى الأطفال منذ أربعين عامًا من خلال الابتكار والتفاني في مواجهة التحديات.

أجرى يعقوب عام 1982 أول عملية زرع قلب ورئتين في المملكة المتحدة في مستشفى هيرفيلد، وما زال يتمتع العديد من مرضاه من الرجال والنساء بصحة جيدة وازدهار بعد أكثر من خمسة وثلاثين عامًا منذ أن منحهم أملًا جديدًا في الحياة.

 

تحتوي هذه السيرة الذاتية على قصص مفعمة بالحيوية وحكايات من وراء الكواليس تقص التحديات والانتصارات التي واجهتها هذه الأسطورة الحية.

السيرة الذاتية لمجدي يعقوب "جراح ومتمرد" متوافرة للشراء في مصر عبر مكتبة بيع الكتب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبجميع المكتبات الكبرى في أنحاء الجمهورية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة: aucpress.com

تعد دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الرائدة في مجال نشر الكتب الأكاديمية باللغة الإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط ويمتد تاريخها الغني لأكثر من 60 عاماً التزمت فيها بنشر كتب عالية الجودة تستكشف الثقافات والتاريخ والأفكار المتنوعة في المنطقة وتقوم بنشر حوالي 50 كتابًا جديدًا سنويًا ولديها أكثر من 800 عمل مطبوع وموزع حول العالم.

2cec7461-212e-493e-8ac2-dc9e0070a530
2cec7461-212e-493e-8ac2-dc9e0070a530
9eaf5c9d-d3a2-4558-9e57-b2a88e01cb99
9eaf5c9d-d3a2-4558-9e57-b2a88e01cb99
a0870462-f220-426e-b809-b5ed2003ab4d
a0870462-f220-426e-b809-b5ed2003ab4d
95021a8e-7150-4a5f-b920-cb9f06417665
95021a8e-7150-4a5f-b920-cb9f06417665
9ceafeb0-202b-41db-a750-e9f7988a2ed7
9ceafeb0-202b-41db-a750-e9f7988a2ed7
2d6adc37-acd4-47ce-86f6-07cefa5d6e62
2d6adc37-acd4-47ce-86f6-07cefa5d6e62
6ecd7df4-5c03-4981-8c0f-5a78f6c7f545
6ecd7df4-5c03-4981-8c0f-5a78f6c7f545
88c0b8c9-7e7c-4266-8209-c76f7a62c0af
88c0b8c9-7e7c-4266-8209-c76f7a62c0af
80862666-0ba5-4853-aa82-e5c56d888eeb
80862666-0ba5-4853-aa82-e5c56d888eeb

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

عقب قرار الحكومة بحظر التصدير| مفاجأة بشأن أسعار البصل والطماطم.. أخيرا ضبط السوق

قرار عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وشركائها

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

اتخضيت من كلامه.. شوبير يوجه رسالة نارية لـ ميدو بسبب الأهلي

هبوط قوي في أسعار الطماطم والكوسة .. تعرف على قائمة الخضراوات اليوم

ترشيحاتنا

الإمارات بجانب الشعب اليمني وتستعد بقوة لـCop28.. أبرز تصريحات بن زايد بالأمم المتحدة

تأجيل دعوى استبعاد مرشح من انتخابات نادى الزمالك إلى 1 أكتوبر

الاحتلال الإسرائيلي يكشف سبب اعتقال 8 طلاب فلسطينيين من جامعة بيرزيت

بعد مصرع ضابط في إطلاق نار.. شرطة كوسوفو تحاصر 30 مسلحا شمال البلاد

التعليم تقرر استكمال خطة التنمية المهنية لمعلمي للصف السادس الابتدائي

تحذير خطير من الأردن ردا على اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طبيبة بيطرية تنشر شكل لحم الحمير بعد السلق

جمبسوت لافت.. بشرى تستعرض جمالها بجلسة تصوير جديدة| شاهد

أغرب هدف في تاريخ رونالدو.. لم يشاهده أحد والجميع يبحث عنه

اوعى تشيل محفظة باللون ده.. خبيرة علم طاقة تحذر من أمور مهمة

فيديو

دموع الأب.. مروة صبري: ياسمين صبري ووالدها متخانقين مع بعض.. فيديو

بدر استعاد رجولته وشال صدره.. إعلامي إماراتي يثير ضجة بإعلان توبته.. فيديوجراف

انخفاض أسعار الذهب اليوم وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد 3500 سنة.. التوصل إلى عطر الخلود الفرعوني المستخدم في التحنيط.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ