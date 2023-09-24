الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكشف عن صورة نادرة للدكتور مجدي يعقوب

أعلنت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة إصدار السيرة الذاتية للدكتور مجدي يعقوب باللغة الإنجليزية تحت عنوان "جراح ومتمرد: حياة مجدي يعقوب وأعماله الرائدة".

ويوثق الصحفيان البريطانيان، سايمون بيرسون وفيونا جورمان، حياة الدكتور مجدي يعقوب منذ سنواته الأولى في مصر، ومرورًا بالنجاح الباهر الذي حققه في جامعة القاهرة، وصولًا إلى مسيرته المتميزة والطويلة في بريطانيا، حتى تنصيبه فارسًا عام 1992، ومنحه أعلى وسام تمنحه ملكة بريطانيا عام 2014، وهو وسام الاستحقاق.

تحتوي هذه السيرة الذاتية على قصص مفعمة بالحيوية وحكايات من وراء الكواليس تقص التحديات والانتصارات التي واجهتها هذه الأسطورة الحية.

وكشفت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن بعض الصور الخاصة والنادرة للدكتور مجدي يعقوب والمتواجدة داخل الكتاب السيرة الذاتية للدكتور مجدي يعقوب والذي جاء بعنوان " جراح ومتمرد: حياة مجدي يعقوب وأعماله الرائدة".

صور نادرة للدكتور مجدي يعقوب

وضمت الصور صورا للدكتور مجدي يعقوب فى فترة شبابه وبعد تخرجه، وصورا أثناء الطفولة وهو ببدلة ضابط وصور أخرى أثناء زواجه وصور مع الأطفال الذين عالجهم.

الدكتور مجدي يعقوب والرئيس جمال عبد الناصر

أحدث يعقوب ثورة في علاج أمراض القلب الخلقية لدى الأطفال منذ أربعين عامًا من خلال الابتكار والتفاني في مواجهة التحديات.

أجرى يعقوب عام 1982 أول عملية زرع قلب ورئتين في المملكة المتحدة في مستشفى هيرفيلد، وما زال يتمتع العديد من مرضاه من الرجال والنساء بصحة جيدة وازدهار بعد أكثر من خمسة وثلاثين عامًا منذ أن منحهم أملًا جديدًا في الحياة.

تحتوي هذه السيرة الذاتية على قصص مفعمة بالحيوية وحكايات من وراء الكواليس تقص التحديات والانتصارات التي واجهتها هذه الأسطورة الحية.

السيرة الذاتية لمجدي يعقوب "جراح ومتمرد" متوافرة للشراء في مصر عبر مكتبة بيع الكتب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبجميع المكتبات الكبرى في أنحاء الجمهورية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة: aucpress.com

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