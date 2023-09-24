التعليم تقرر استكمال خطة التنمية المهنية لمعلمي للصف السادس الابتدائي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً إلى المديريات التعليمية، أعلنت خلاله أنه قد تقرر استكمال لخطة التنمية المهنية لمعلمى للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي وتدريب موجهى الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية على النظام الجديد للتعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الهدف من هذا القرار ، هو حرص الوزارة على بناء منظومة تعليمية متطورة يكون أساسها المعلم المتمكن والقادر على القيام بمهامه وفق خطط التنمية المستدامة.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم عقد ورش عمل التنمية المهنية للصف السادس الابتدائي اونلاين بقاعات الفيديو كونفرانس المتاحة بالادارات التعليمية التابعة للمديريات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر ان يبدأ التدريب غدا 25 سبتمبر لمعلمى مادتى العلوم والرياضيات ، ثم يوم الثلاثاء 26 سبتمبر لمعلمي مادة العلوم ، ثم يوم الأربعاء لمعلمي الرياضيات ، ثم يوم الخميس لمعلمي العلوم والرياضيات .

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديريات التربية والتعليم ، بدعوة المعلمين المستهدفين للحضور إلى قاعات الفيديو كونفرانس بالإدارات التعليمية كل وفق تخصصه فى الميعاد المحدد ، على أن يتم موافاة الوزارة بالكشوف النهائية بالحضور والتقرير فور الانتهاء من التدريبات نظرا لأهميتها واعتبار تدريب المعلمين هام للغاية