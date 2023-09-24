روسيا تفرض حظر تجول على الأوكرانيين في دونيتسك

فرض رئيس منطقة دونيتسك الأوكرانية التي ضمتها روسيا، والذي عينته روسيا، حظر التجول طوال الليل، وفقا لمرسوم نشر اليوم الأحد، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وحظر دينيس بوشيلين تواجد المدنيين في الشوارع والأماكن العامة من الساعة 11 مساء حتى الساعة 4 صباحا يومي الاثنين والجمعة، وفقا للمرسوم.

يحظر المرسوم التجمعات والمسيرات والمظاهرات وكذلك الأحداث الجماهيرية الأخرى في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في منطقة دونيتسك ما لم يسمح بها مقر العمليات للرد على التهديد العسكري في جمهورية دونيتسك الشعبية.

