نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير سوق بن حزم ومشروع الصرف الصحي بسقارة|شاهد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بمدرسة الشهيد نصر قاسم الثانوية المشتركة ومدرسة الشهيد صالح فخري الإعدادية بنات بميت رهينة ومدرسة الشهيد عاطف الإسلامبولي الإعدادية بنين ومكتب توجيه التربية الأجتماعية بمدينة البدرشين.

وتابع نائب محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية بالفصول الدراسية والمعامل المختلفة وأعمال الصيانة المنتهية، مشددا بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بكافة مدارس مراكز ومدن المحافظة والتأكيد علي مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات والحفاظ علي نظافة دورات المياه وتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة.

كما ألتقى نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من المعلمين مؤكدا لهم حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة التعليم وذلك من منطلق أن التعليم هو قاطرة التنمية ومحور رئيسي برؤية مصر للتنمية ٢٠٣٠.

واشار الى ان المعلم يقع علي عاتقه المسؤولية الأولى في بناء وتكوين شخصية الأبناء مشاركة مع الاسرة للتشجيع المستمر للطلاب علي تحصيل العلم والمعرفة لإعداد جيل قادر علي مواجهة تحديات المستقبل .

من ناحية أخرى تفقد الشهابي أعمال تطوير سوق بن حزم بمدينة البدرشين تمهيدا لتشغيله خلال الفترة القادمة موجها بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بمبنى السوق و الالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة الإنتهاء من الأعمال.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية سقارة وأعمال عداية خط الصرف الصحي بطريق المريوطية

و وجه الشهابي، برفع معدلات التنفيذ مع الإنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية محمود شنب رئيس مركز البدرشين وسمير حجازي مدير عام الإدارة التعليمية بالبدرشين، ومسؤولي هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة للأعمال.

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