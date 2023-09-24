صلى الفجر ومات.. قرية مزاتا بسوهاج تودع الطفل كريم رأفت

اتشحت قرية مزاتا والشيخ جبر بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بالسواد؛ حزنًا على وفاة الطفل كريم رأفت صدق، والذي لم يتم من عُمره سوى منتصف العقد الثاني، وفارق الحياة دون سابق إنذار، حيث كان ينعم بصحة جيدة ولا يُعاني من أية أمراض.

جدير بالذكر أن الطفل كريم رأفت صدق، ابن قرية مزاتا والشيخ جبر بمركز جرجا، والذي يبلغ من العُمر 14 عامًا، قد أدى صلاة الفجر بمسجد القرية بصحبة والده وصديقيه، ثم عاد إلى منزل أسرته بذات الناحية وخلد إلى النوم.

نام إلى الأبد

خلد إلى النوم ولم يصح ثانية، حيث دخل والده وحاول أن يوقظه صباح اليوم، الأحد، إلا أنه فوجئ بصمت نجله وصعوبة استيقاظه، ليتفقد أنفاسه ويرى أنها قد انقطعت عن جسده، وسالت ماء عين الأب في صمت لم يعلم هل يُنادي والدته لتلتقط له نظرات الوداع أم يتشبع منه ثم يُدرك من حوله.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة واستخراج تصريح الدفن، وتم تشييع جثمان الطفل كريم رأفت صدق، إلى مثواه الأخير.