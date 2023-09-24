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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد العائدون.. مايا طلام تشارك في مهرجان الجونة بفيلم "المعزة"

صورة من كواليس فيلم
صورة من كواليس فيلم المعزة

تشارك الفنانة العالمية مايا طلام في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي ضمن مسابقة الاختيار الرسمي خارج المسابقة بفيلم "المعزة" اخراج إيلاريا بوريللي، وبطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، عارفة عبد الرسول. 
 

وتدور أحداث العمل في مصر، يثير ينبوع نادر معركة. تقف فتاة ومعزتها المفضلة وسط العادات القبلية القاسية والحقد والجشع العالمي. هل يمكنهما البقاء على قيد الحياة في عالم وحشي من العنف والموت؟ حياة ظالمة حقيقية وقاسية. وبين حطام اليأس، يبقى الأمل والشعر.
 

مايا طلام ولدت فى إيطاليا وتحمل الجنسية الإيطالية وتجيد أكثر من لغة منها الإيطالية والإنجليزية والعربية، وهى من أصول تونسية وكانت بداياتها من خلال السينما والتليفزيون الإيطالى عام 2012 من خلال بطولة مسلسل non uccidere مع المخرج جوزيبى جاليارتى ومن إنتاج رايونو للأفلام وقدمت شخصية بنت مسلمة تحب شاب إيطالى، وحققت من خلالها نجاح كبير على التليفزيون الإيطالى وبعدها قدمت جزءا ثان من العمل ثم قدمت مسلسل آخر بعنوان un passo dal cielo وتم عرضه على قناة rai1 وقدمت أيضا مسلسل il bello delle donne فى دور canella وهى مصممة أزياء وتم عرضه على قناة canale5، وكان اخر ظهور لها في الدراما المصرية في مسلسل "العائدون" أمام أمير كرارة.

مايا طلام الجونة السينمائي الدراما المصرية السينما والتليفزيون عارفة عبد الرسول

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