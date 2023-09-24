صلاح يقود ليفربول لاكتساح وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق ليفربول نظيره وست هام، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاءت ثلاثية ليفربول عن طريق محمد صلاح وداروين نوينز وديوجو جوتا في الدقائق 16، 60، 85.

بينما جاء هدف وست هام الوحيد عن طريق جارود بوين في الدقيقة 42.



وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:



حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: جوميز - ماتيب - فان دايك - روبرتسون

الوسط: سوبوسلاي - ماك أليستر - جونز

الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز

وبهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي يرصيد 16 نقطة، بينما يتواجد وست هام في المركز السابع برصيد 10 نقاط.