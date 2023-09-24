تراجع التصنيع.. منطقة اليورو تواجه الانكماش

كشفت بيانات جمعتها شركة ستاندرد آند بورز، عن استمرار الانكماش في نشاط القطاع الخاص بمنطقة اليورو، مما يشير إلى أن اقتصاد المنطقة الأوروبية من المرجح أن ينكمش في الربع الثالث مع تعمق الانكماش في قطاع التصنيع.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI)، وهو مقياس يعكس الصحة الاقتصادية العامة، بشكل طفيف إلى 47.1 في سبتمبر مبتعدا عن أدنى مستوى سجله في 33 شهرًا وذلل في أغسطس الماضي حيث وصل إلى 46.7.

ومع ذلك، يحذر الاقتصاديون من أن القراءة أقل بشكل واضح من مستوى 50 الذي يشير إلى الانكماش، مضيفين أن منطقة اليورو لن تعود إلى النمو في أي وقت قريب.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري، إن “أرقام خدمات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو ترسم صورة قاتمة”.

وأضاف: “نتوقع أن تدخل منطقة اليورو في انكماش بالربع الثالث، وتشير توقعاتنا الآنية، التي تتضمن مؤشرات مديري المشتريات، إلى انخفاض بنسبة 0.4٪ مقارنة بالربع الثاني”.

وأظهرت البيانات أن الناتج في منطقة اليورو يتقلص للشهر الرابع على التوالي، بقيادة الانخفاض العميق في التصنيع.

وقال دي لا روبيا: “لا يزال العائق الرئيسي يأتي من التصنيع حيث تدهور وضع الطلب بشكل أكبر”.

كانت قراءات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر سلبية في قطاع التصنيع، الذي ظل أقل من 50 لمدة 15 شهرًا، بالإضافة لقطاع الخدمات، وفقًا لأحدث الأرقام.