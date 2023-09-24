قرارات مبالغ فيها.. اقتصادي: أوروبا تعاني من قرار روسيا بحظر تصدير الديزل

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن فكرة استهلاك روسيا الكثير من الديزل في هذا الوقت من العام من أجل العملية الإنتاجية، وما تحتاجه بشأن الحصاد هي معلومة معروفة وتتكرر سنويًا، مشيرًا إلى أنه من المسلم به ارتفاع الاستهلاك الروسي من الديزل في هذا الوقت.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» قائلًا: «هناك تفاصيل كثيرة متعلقة بتفاوت حجم الإنتاج في كل منطقة من مناطق العالم وكل شهر من الشهور، وهناك قراءة من كل الدول و المستثمرين والمتداولين في هذه الأسواق».

قرارات مبالغ فيها

وتابع: «لكن أن يتحول ذلك إلى سلاح اقتصادي واتخاذ قرارات مبالغ فيها، فإننا نجد هناك خلطًا يحدث ما بين ما هو اقتصادي وما هو تجاري مع ما هو سياسي، في عملية تستهدف تعزيز مكاسب كل طرف من الأطراف في ظل صراعات جيوسياسية ما بين روسيا والكتلة الغربية».