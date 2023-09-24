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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الاحتلال الإسرائيلي يضغط على وكالة أونروا لوقف مساعداتها للفلسطينيين

الاحتلال الاسرائيلى
الاحتلال الاسرائيلى

قالت دانا ابو شمسية مراسلة "القاهرة الإخبارية" في القدس المحتلة، إن ما يحدث الآن من جانب سلطات الاحتلال تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ليس الضغط الأول الذي يمارسه اللوبي الصهيوني والجماعات اليهودية المتطرفة في أمريكا للحد من تمويل الأونروا ووضع شروط سياسية.

وأضافت ابو شمسية خلال إفادتها على الهواء مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش"، أنه في عام 2019 كان هناك قرار بإغلاق كل مدارس الأونروا أو المدارس التابعة للأونروا في مدينة القدس المحتلة، التي يدرس بها 1800 طالب في مدينة القدس فقط.

الثوابت الفلسطينية

وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية تحاول الضغط أكثر فأكثر على كل من يدعم أو يحافظ على الثوابت الفلسطينية، وهي عودة اللاجئين ووقف الاستيطان، وكانت أونروا بدأت تقدم خدماتها في القدس المحتلة عام 1949.

ولفتت إلى أن عمليات التهجير مازالت مستمرة، مثل ما يحدث في مخيم المعسكر، وهو كان في حارة الشرف المستولى عليها الآن والتي يطلق عليها حارة اليهود، فيما بعد جاء جدار الفصل العنصري في عام 2002 عقب الانتفاضة الثانية، فأخرج هؤلاء اللاجئين مرة أخرى من وطنهم من أجل وضع هذا الجدار.

الاحتلال الاسرائيلي الفصل العنصري القاهرة الإخبارية القدس المحتلة اللاجئين مدينة القدس المحتلة

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