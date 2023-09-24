عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي لـ 5 أشخاص بغزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلنت  وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة إلى 5 أشخاص.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة ثلاثة أشخاص برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية شرق مخيم البريج بقطاع غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد أفادت بأن عشرات الفلسطينيين يتظاهرون شرق قطاع غزة وقوات الاحتلال تستخدم نيران القناصة لتفريقهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم فجرا، والذي أدى الى استشهاد الشابين أسيد فرحان أبو علي (21 عاما)، وعبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 عاما)، وتدمير كبير في البنية التحتية للمخيم، وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الفلسطينيين.

الاحتلال الإسرائيلي يضغط على وكالة أونروا لوقف مساعداتها للفلسطينيين

إصابة 3 أشخاص برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج بـ قطاع غزة

وطالبت الوزارة الفلسطينية، في بيان، بإجراءات أممية لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية، لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.

قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي الصحة الفلسطينية فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

نجاة وائل جسار وأسرته من الموت.. والفنان يطالب بأمر هام

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

مفاجأة.. كولر يحسم مصير كريستو مع الأهلي

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

تخلٍ كامل .. روسيا توجه ضربة جديدة لـ الدولار الأمريكي

طائرات إسرائيلية تقصف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة |شاهد

إعلان صادم من المجلس الرئاسي الليبي بشأن حجم الكارثة في درنة

العراق.. تحويل جميع التعاملات التجارية الداخلية بالدينار بدلا من الدولار في 2024

مظاهرات في وسط العاصمة الأرمينية يريفان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء

السعودية .. الكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة

بيان من السلطات السعودية بشأن أسعار البنزين والمحروقات

إصابة 3 أشخاص برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج بـ قطاع غزة

ترشيحاتنا

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سانت جورج في دوري أبطال إفريقيا

أسامة السعيد: أمريكا تستخدم الأونروا لمعاقبة اللاجئين الفلسطينيين

عاجل|ننشر بالأسماء.. قرارات هيئة النيابة الإدارية بتنقلات العام القضائي الجديد

مساعد زيلينسكي السابق يكشف موعد نهاية الحرب الروسية الأوكرانية

أزمة في قائمة حسين لبيب بسبب وعود «شكري» للمقربين بعد انتخابات الزمالك

النيجر تمنع الطائرات الفرنسية من دخول مجالها الجوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بألوان مبهجة .. عائشة بن أحمد تستعرض جمالها| شاهد

مصير معلمة أمريكية أخفت مخدرات في شعرها.. كيف اكتشفها الطلاب

ملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بلوك مختلف.. شاهد

تفاصيل صفع ممثلة شهيرة زميلها على المسرح.. ماذا حدث في مسرحية سيد درويش؟

فيديو

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ