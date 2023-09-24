الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي لـ 5 أشخاص بغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة إلى 5 أشخاص.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة ثلاثة أشخاص برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية شرق مخيم البريج بقطاع غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد أفادت بأن عشرات الفلسطينيين يتظاهرون شرق قطاع غزة وقوات الاحتلال تستخدم نيران القناصة لتفريقهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم فجرا، والذي أدى الى استشهاد الشابين أسيد فرحان أبو علي (21 عاما)، وعبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 عاما)، وتدمير كبير في البنية التحتية للمخيم، وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الفلسطينيين.

وطالبت الوزارة الفلسطينية، في بيان، بإجراءات أممية لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية، لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.