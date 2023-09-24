عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاجل|ننشر بالأسماء.. قرارات هيئة النيابة الإدارية بتنقلات العام القضائي الجديد

صدى البلد

حصل موقع «صدى البلد» على قرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية بالتنقلات الجديدة للمستشارين عبر مقرات النيابة الإدارية واختصاصاتها خلال العام القضائي الجديد 2023 – 2024.

وجاء القرار بالمادة الأولى بنقل نواب رئيس الهيئة التالية أسماؤهم إلى الإدارات وفروعها والمكاتب والنيابة الموضحة أمام كل منهم. وشمل القرار المادة الثانية بنقل الوكلاء العامين الأُول الآتية أسماؤهم إلى الإدارات وفروعها والمكاتب والنيابات الموضحة أمام كل منهم.

نادي مستشاري النيابة الإدارية يكرم أبناء الأعضاء المتميزين دراسيا

بالعاصمة الجديدة.. وزير التنمية المحلية يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية


وأوضح القرار في المادة الثالثة نقل الوكلاء العامين الآتية أسماؤهم إلى الإدارات وفروعها والمكاتب والنيابات الموضحة أمام كل منهم، وجاء بالمادة الرابعة نقل رؤساء النيابة من الفئة (أ) الآتية أسماؤهم إلى الإدارات وفروعها والمكاتب والنيابات الموضحة أمام كل منهم.

النيابة الإدارية


وشملت المادة الخامسة نقل رؤساء النيابة من الفئة (ب) الآتية أسماؤهم إلى الإدارات وفروعها والمكاتب والنيابات الموضحة أمام كل منهم، وضمت المادة السابعة نقل وكلاء النيابة إلى الإدارات وفروعها والمكاتب والنيابات الموضحة أمام كل منهم. أما المادة الثامنة فاختصت بنقل مساعدي النيابة والمادة التاسعة بمعاوني النيابة.

Screenshot_2023-09-24-19-02-18-72_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062
Screenshot_2023-09-24-19-02-18-72_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062
Screenshot_2023-09-24-19-02-13-39_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062
Screenshot_2023-09-24-19-02-13-39_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062
Screenshot_2023-09-24-19-02-09-90_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062
Screenshot_2023-09-24-19-02-09-90_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062
Screenshot_2023-09-24-19-02-05-66_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062
Screenshot_2023-09-24-19-02-05-66_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062
Screenshot_2023-09-24-19-02-01-28_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062
Screenshot_2023-09-24-19-02-01-28_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062
Screenshot_2023-09-24-19-01-52-51_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062
Screenshot_2023-09-24-19-01-52-51_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062
Screenshot_2023-09-24-19-01-49-11_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062
Screenshot_2023-09-24-19-01-49-11_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062
Screenshot_2023-09-24-19-01-44-28_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062
Screenshot_2023-09-24-19-01-44-28_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062
Screenshot_2023-09-24-19-01-40-70_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062
Screenshot_2023-09-24-19-01-40-70_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062
Screenshot_2023-09-24-19-01-36-30_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062
Screenshot_2023-09-24-19-01-36-30_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062
Screenshot_2023-09-24-19-01-27-13_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062
Screenshot_2023-09-24-19-01-27-13_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062
Screenshot_2023-09-24-19-00-51-15_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062
Screenshot_2023-09-24-19-00-51-15_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062
النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية العام القضائي الجديد العام القضائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

نجاة وائل جسار وأسرته من الموت.. والفنان يطالب بأمر هام

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

مفاجأة.. كولر يحسم مصير كريستو مع الأهلي

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

لتحسين الخدمات.. برتوكول تعاون بين العدل والجهاز المركزي للإحصاء |صور

تخلص منه رميا بالرصاص.. تجديد حبس خفير أنهى حياة عامل

عامل ينهي حياة سائق لودر بالتبين.. وقرار عاجل من المحكمة

قرار المحكمة في عامل سرق سيارة بـ ونش بسبب الميراث

أسرة تبحث عن كنز.. غدًا محاكمة 7 متهمين نقبوا عن الآثار بمنشأة القناطر

علاقة عاطفية بين عامل وطالبة تنتهي بمولودة و6 سنوات سجنا

صرخة «منة» قبل الدخلة.. دعوى عذراء أمام محكمة الأسرة

ننشر حيثيات المشدد 10 سنوات لـ عضو أنصار بيت المقدس

ترشيحاتنا

أسامة ربيع يعلن تحديث أسطول الصيد المصري

الهولندي فرانك هوغربيتس يحذر من زلزال مدمر قوته 8.5 ريختر.. والبحوث الفلكية تناشد بالتوقف عن الاستماع إلي أكاذيبه

سعر سيات ليون 2023 بالأوفر برايس .. صور

تغييرات فى خط الهجوم .. تشكيل الأهلي لمواجهة سان جورج

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سانت جورج في دوري أبطال إفريقيا

أسامة السعيد: أمريكا تستخدم الأونروا لمعاقبة اللاجئين الفلسطينيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بألوان مبهجة .. عائشة بن أحمد تستعرض جمالها| شاهد

مصير معلمة أمريكية أخفت مخدرات في شعرها.. كيف اكتشفها الطلاب

ملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بلوك مختلف.. شاهد

تفاصيل صفع ممثلة شهيرة زميلها على المسرح.. ماذا حدث في مسرحية سيد درويش؟

فيديو

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ