عاجل|ننشر بالأسماء.. قرارات هيئة النيابة الإدارية بتنقلات العام القضائي الجديد

حصل موقع «صدى البلد» على قرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية بالتنقلات الجديدة للمستشارين عبر مقرات النيابة الإدارية واختصاصاتها خلال العام القضائي الجديد 2023 – 2024.

وجاء القرار بالمادة الأولى بنقل نواب رئيس الهيئة التالية أسماؤهم إلى الإدارات وفروعها والمكاتب والنيابة الموضحة أمام كل منهم. وشمل القرار المادة الثانية بنقل الوكلاء العامين الأُول الآتية أسماؤهم إلى الإدارات وفروعها والمكاتب والنيابات الموضحة أمام كل منهم.



وأوضح القرار في المادة الثالثة نقل الوكلاء العامين الآتية أسماؤهم إلى الإدارات وفروعها والمكاتب والنيابات الموضحة أمام كل منهم، وجاء بالمادة الرابعة نقل رؤساء النيابة من الفئة (أ) الآتية أسماؤهم إلى الإدارات وفروعها والمكاتب والنيابات الموضحة أمام كل منهم.

النيابة الإدارية



وشملت المادة الخامسة نقل رؤساء النيابة من الفئة (ب) الآتية أسماؤهم إلى الإدارات وفروعها والمكاتب والنيابات الموضحة أمام كل منهم، وضمت المادة السابعة نقل وكلاء النيابة إلى الإدارات وفروعها والمكاتب والنيابات الموضحة أمام كل منهم. أما المادة الثامنة فاختصت بنقل مساعدي النيابة والمادة التاسعة بمعاوني النيابة.

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