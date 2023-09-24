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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ماذا قال السفير الأرجنتيني عن الجامع الأزهر؟ انبهر بالاهتمام بالأطفال

زيارة سفير الأرجنتين
زيارة سفير الأرجنتين للجامع الأزهر

استقبل الجامع الأزهر اليوم الأحد، وفدا من الأرجنتين على رأسه، جونزالو أوريو لابيتيا، سفير جمهورية الأرجنتين، وخوسيه ألبيرتو فلوريس فيلاسكو، وزير مستشار نائب بعثة الأرجنتين إلى مصر، إضافة إلى عدد من أفراد البعثة الدبلوماسية، وكان لدى استقبال الوفد الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ أحمد عبد العظيم الطباخ، عضو المكتب الفني بالجامع الأزهر، وأفراد العلاقات العامة والإعلام بالجامع الأزهر.

وعبر سفير الأرجنتين، عن بالغ سعادته بزيارة الجامع العريق الذي جاوز عمره ألف عام، موضحا أن هذه الزيارة لم تكن الأولى، فقد زار الجامع الأزهر في وقت سابق، وهو ما دفعه لتكرار الزيارة مرة أخرى، إلى أحد أهم معالم الحضارة الإسلامية في مصر، كما التقى ببعض أطفال رواق الطفل لحفظ القرآن الكريم بالجامع الأزهر،  معبرا عن سعادته باهتمام الجامع الأزهر ومؤسسة الأزهر عموما بالتعليم الديني في هذه السن المبكرة للأطفال.

وخلال جولته بالجامع الأزهر، استمع السفير الأرجنتيني إلى شرح تفصيلي عن التاريخ العريق للجامع الأزهر وأروقته التي حملت العلم وقامت بتدريسه على مدى القرون، كما تفقد رواق الأتراك الذي يضم اللجنة الرئيسية للفتوى بالأزهر الشريف.

واستعرض عودة، مدير الجامع الأزهر الأنشطة العلمية التي يقدمها الجامع الأزهر للجمهور من محاضرات شرح كتب التراث وحلقات القرآن الكريم للأطفال والكبار ومحاضرات العلوم الشرعية والعربية، مؤكدا سماحة الإسلام والمعاني السامية لهذا الدين العظيم، والمنهج الوسطي المعتدل، الذي يرسخ قيم التعايش السلمي بين الطوائف والأديان المختلفة داخل المجتمع واحترام الآخر ومعتقداته.

وفي نهاية الزيارة، عبر الوفد عن بالغ سعادته بزيارة هذا الصرح الشامخ، و ثاني أقدم الجامعات في العالم أجمع.

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الأرجنتين الجامع الازهر البعثة الدبلوماسية رواق الطفل

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