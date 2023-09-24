محمود حميدة : الممثل دوره أن يطيع أوامر المخرج| فيديو

طرح الفنان محمود حميدة فيديو جديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيها عن علاقة المخرج بالممثل.

وقال الفنان محمود حميدة في الفيديو الذي ظهر فيه بنفسه، إن علاقة المخرج بالممثل قديمة جدا، مضيفا إلى أنه يسميِ المخرج رب العمل.

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وأشار محمود حميدة إلى أن دور المخرج أن يصدر الأوامر في العمل، بينما الممثل دوره في أن يطيع هذه الأوامر.

وأطلق الفنان محمود حميدة منذ أيام حسابه الرسمي الجديد عبر انستجرام، وأعلن أن أي صفحات أخرى لا تمثله.

كما يستعد محمود حميدة لحضور فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في نسخته ال ٣٩ بداية الشهر المقبل.