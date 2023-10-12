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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سكانها عبوا الهوا في أزايز| أين تقع المنطقة الأكثر نقاء على الأرض؟.. تعرف على حافة العالم

حافة العالم
حافة العالم

في عالم مليء بالتلوث الجوي والمصادر المحلية للتلوث، يبقى البحث عن "أنقى هواء في الأرض" أمرًا مستحيًلاً بالنسبة للكثيرون. ولكن الحقيقة هي أن هناك منطقة نائية في دولة أستراليا تعرف باسم "حافة العالم" أو "كيب جريم" تمتلك محطة للتخلص من عوامل التلوث الجوي، مما يجعل هذا الهواء الأنقى على وجه الأرض. وفي هذا التقرير، سنستكشف رحلة استكشافية قادها داني رايت للوصول إلى هذه المنطقة الساحرة وسنكشف عن أسباب نقاء الهواء فيها.

 

 

حافة العالم


رحلة استكشافية إلى "كيب جريم"

داني رايت، المستكشف الشهير، قاد رحلة استكشافية إلى شبه جزيرة "كيب جريم" النائية، الموجودة قبالة الطرف الشمالي الغربي لجزيرة تسمانيا الأسترالية. وتعتبر هذه المنطقة ساحرة بجمالها الفريد، حيث تضم منحدرات وشواطئ رملية سوداء، وأراضي زراعية خضراء على قمم التلال. ولكن ما جعل هذه المنطقة مشهورة حقًا هو وجود "أنقى هواء على وجه الأرض" فيها.

 

حافة العالم


محطة "كيب جريم" للتلوث الجوي

وتعد محطة "كيب جريم" للتلوث الجوي، التي تم بناؤها عام 1976 على قمة منحدر صخري في المنطقة، السبب الأساسي والمحوري وراء نقاء الهواء في هذه المنطقة. إنها واحدة من 25 محطة جوية حول العالم تملك القدرة على جمع وتحليل تركيبة الهواء وتنقيته بفعالية، مما يجعله خاليًا تمامًا من تأثير مصادر التلوث المحلية.

 

حافة العالم



أسباب نقاء الهواء في "حافة العالم"

يعزى نقاء الهواء في منطقة "حافة العالم" إلى ظاهرة الأربعينيات الهادرة. تعني هذه الظاهرة وجود رياح غربية قوية تتحرك عبر المحيط بين خطي عرض 40 درجة و50 درجة، وهي رياح تنتقل عبر المحيط بلا تدخل من الكتل الأرضية. هذا يعني أن الهواء الذي يأتي من هذه المنطقة هو من أنظف عينات الهواء على وجه الأرض.

 

حافة العالم



تعبئة الهواء في زجاجات المياه

إن وجود "أنقى هواء على وجه الأرض" لم يمر دون أن يلفت انتباه رواد الأعمال وعلماء التسويق. لذا، بدأ بعض الأشخاص في منطقة "حافة العالم" بملء زجاجات بمقدار 130 استنشاقًا من هذا الهواء النقي وبيعه للأماكن الملوثة حول العالم. إن هذا المشروع الفريد يساهم في توفير دفعة من الهواء النقي للأشخاص الذين يعيشون في بيئات ملوثة.

حافة العالم




في الختام، يمكن القول أن منطقة "حافة العالم" أو "كيب جريم" في أستراليا تحتضن واحدة من أنقى الهواء على وجه الأرض، وذلك بفضل محطة التلوث الجوي الموجودة هناك وظاهرة الأربعينيات الهادرة. إن هذا الهواء النقي له قيمة كبيرة في عالم مليء بالتلوث، ويمكن أن يسهم في تحسين جودة الحياة للعديد من الناس حول العالم.

هواء كيب جريم حافة العالم التلوث الجوي الهواء

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