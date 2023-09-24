نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

"البحوث الإسلامية": النبي كان معلما فذا فريدا يقدرالعقول ويستثمر الطاقات

هل يجوز شراء حلوى المولد النبوي الشريف.. الأزهر يحسم الجدل

كيف رفع الله ذكر نبيه محمد عليه السلام؟.. 5 أسرار يكشفها علي جمعة

الإفتاء: الاحتفال بذكرى مولد سيد الكونَيْن أصدق تعبير عن الفرح والحب لهذا النبي

وصف الرسول جسديا.. 16 أمرًا تجعلك تتيقن أنك ترى الحبيب في منامك

لن تتخيل.. قراءة 3 سور من القصار يجعلك تحصل على 2000 حسنة