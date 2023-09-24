وصف الرسول جسديا.. 16 أمرًا تجعلك تتيقن أنك ترى الحبيب في منامك

يعد وصف الرسول جسديا من الأمور التي تشغل الكثيرين خاصة من المشتاقين لـرؤية الجناب النبوي في المنام، ويتساءلون عن وصف الرسول جسديا حتى يتيقن الرائي من أنه في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

وصف الرسول جسديا

وتحتفي الأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف 2023، وتعد رؤية جمال سيدنا رسول الله ﷺ أثر كبير في ارتقاء الناس في الدنيا والآخرة‏، فبرؤيته يرقى العبد في مراقي العبودية إلى الله مدارج لا يعلمها إلا الله، ومن هذا ما أجمع عليه المسلمون من أنه لا يسمى الصحابي بهذا الاسم إلا بلقائه رسول الله ﷺ واجتماعه بجسده الشريف‏,‏ وإن كان معه في عصره فقط لا يعتبر صحابيا‏.‏ فقد ارتفع الصحابة منزلة على رءوس العالمين بسبب اجتماعهم به ﷺ ‏,‏ ورؤيتهم لرسول الله ﷺ والنظر إليه‏,‏ وكذلك كانت رؤية صورته الشريفة في المنام من أكبر منن الله على المسلم الصادق إذ يقول ﷺ من رآني في المنام فقد رآني ‏(أخرجه البخاري ومسلم).

يقول الدكتور علي جمعة في وصف الرسول جسديا، من خلال صفحته الرسمية جملة من الأوصاف منها:

1- حسنه ﷺ ‏:‏

كان رسول الله ﷺ أحسن الناس في كل شيء‏,‏ وقد تكلم أصحابه عن حسنه في الأحاديث المختلفة نذكر منها‏:‏ ما وصفه به أصحابه رضي الله عنهم إذ قالوا‏: (‏فقد كان النبي ﷺ أحسن الناس وجها‏, وأحسنهم خلقا‏,‏ ليس بالطويل البائن‏,‏ ولا بالقصير‏)‏ أخرجه السيوطي في الجامع الصغير وكان النبي ﷺ إذا سر استنار وجهه‏,‏ حتى كأن وجهه ﷺ قطعة قمر‏. (أخرجه البخاري ومسلم‏)‏ كان وجه النبي ﷺ مثل الشمس والقمر وكان مستديرا (أخرجه مسلم)‏.‏

2- لونه ﷺ ‏:‏

كان رسول الله ﷺ أبيض اللون أزهر‏,‏ حسن الوجه‏,‏ وقد ثبت في صحيح سنته ذلك‏,‏ فد ورد في وصف أصحابه رضي الله عنهم له أنه كان النبي ﷺ أبيض مليح الوجه (أخرجه مسلم) كان النبي ﷺ أزهر اللون أبيض مشرب بحمرة (‏أخرجه البخاري ومسلم‏).‏

3- وجهه ﷺ ‏:‏

وكان وجهه ﷺ كالقمر يتلألأ كما ذكر هند بن أبي هالة رضي الله عنه وغيره حيث قال‏:‏ كان النبي ﷺ فخما مفخما‏,‏ يتلألأ وجهه كتلألؤ القمر ليلة البدر‏ (أخرجه البخاري ومسلم‏)‏ كان رسول الله ﷺ إذا سر استنار وجهه‏,‏ حتى كأن وجهه قطعة قمر ‏(أخرجه البخاري ومسلم‏)‏ كان وجه رسول الله ﷺ مثل الشمس والقمر مستديرا‏ (أخرجه مسلم‏).

4- عيناه ﷺ ‏:‏

كان ﷺ جميل العينين‏,‏ متسعتان‏,‏ وقد ذكر ذلك سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال‏:‏ كان رسول الله ﷺ ‏,‏ عظيم العينين‏,‏ أهدب الأشفار‏,‏ مشرب العينين بحمرة‏,‏ كث اللحية ‏(رواه الإمام أحمد والبزار في مسنديهما‏),‏ وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه‏:‏ كان رسول الله ﷺ ضليع الفم –أي واسع الفم-‏,‏ أشكل العينين‏,‏ -أي طويل شق العينين- منهوس العقب –أي قليل لحم العقب-‏ (رواه مسلم ، والترمذي‏)‏ وقال علي رضي الله عنه‏:‏ كان في الوجه تدوير‏,‏ أبيض‏,‏ أدعج العينين‏,‏ أهدب الأشفار ‏(رواه الترمذي في الشمائل المحمدية وفي الجامع‏,‏ وابن أبي شيبة في مصنفه‏).

5- عيناه صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏

كان صلى الله عليه وآله وسلم جميل العينين‏,‏ متسعتان‏,‏ وقد ذكر ذلك سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‏,‏ عظيم العينين‏,‏ أهدب الأشفار‏,‏ مشرب العينين بحمرة‏,‏ كث اللحية ‏(رواه الإمام أحمد والبزار في مسنديهما‏),‏ وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم –أي واسع الفم-‏,‏ أشكل العينين‏,‏ -أي طويل شق العينين- منهوس العقب -أي قليل لحم العقب-‏ (رواه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه‏)‏ وقال علي رضي الله عنه‏:‏ كان في الوجه تدوير‏,‏ أبيض‏,‏ أدعج العينين‏,‏ أهدب الأشفار ‏(رواه الترمذي في الشمائل المحمدية وفي الجامع‏,‏ وابن أبي شيبةفي مصنفه‏).

‏6- أشفاره صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏

ويقصد بأشفاره صلى الله عليه وآله وسلم ما يعرفه الناس بلفظ ‏(رموش العين‏),‏ وكانت أشفاره صلى الله عليه وآله وسلم طويلة وجميلة المنظر كما وصفه أصحابه رضي الله عنهم فقد ثبت في وصفه في السنة أنه‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‏,‏ عظيم العينين‏,‏ أهدب الأشفار‏,‏ مشرب العينين بحمرة‏,‏ كث اللحية ‏(رواه الإمام أحمد والبزار في مسنديهما‏).

‏7- فمه صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏

كان صلى الله عليه وآله وسلم عظيم الفم‏,‏ فكان فمه كبيرا متناسقا مع وجهه صلى الله عليه وآله وسلم‏,‏ وثبت ذلك في الآثار المروية في سنته الشريفة‏, ففي جزء الحديث الذي يرويه شعبة‏,‏ عن سماك بن حرب‏,‏ عن جابر بن سمرة رضي الله عنه‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم‏..‏ قال شعبة‏:‏ قلت لسماك‏:‏ ما ضليع الفم؟ قال‏:‏ عظيم الفم ‏(أخرجه مسلم في صحيحه‏).‏

8- أسنانه صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏

كانت أسنان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيضاء رقيقة ليست بالغليظة‏,‏ وكان بين أسنانه صلى الله عليه وآله وسلم انفراج يضفي جمالا على بياضها‏,‏ فإذا تكلم صلى الله عليه وآله وسلم وكأن النور يخرج من فمه الشريف‏,‏ وثبت ذلك الوصف كذلك في سنته في وصف أصحابه رضي الله عنهم له‏,‏ فثبت أنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشنب مفلج الأسنان ‏(رواه الترمذي في الشمائل‏),‏ والفلج‏:‏ هو انفراج ما بين الأسنان‏,‏ والأشنب‏:‏ هو الذي أسنانه بيضاء رقيقة‏,‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلج الثنيتين‏,‏ إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه ‏(رواه الدارمي في سننه وعنه الترمذي في الشمائل‏).‏

9- أنفه صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏

وكان صلى الله عليه وآله وسلم أقنى الأنف أي أن أنفه لها ارتفاع ليست منبطحة على الوجه‏,‏ وكان هذا الارتفاع مع دقة في طولها‏,‏ في مظهر رائع متناسق مع جمال وجهه وصورته صلى الله عليه وسلم‏,‏ وثبت ذلك في وصفه في السنة الشريفة فقد ثبت في حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان‏:‏ أقنى العرنين‏,‏ له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم‏ (الأنف يكون فيه دقة مع ارتفاع في قصبته‏) (رواه الترمذي في الشمائل‏).‏

10- خده صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيض الخد وسهل الخدين وفي بياضهما حمرة‏,‏ وقد ثبت وصف خده كذلك في سنته الشريفة كما ذكر هند بن أبي هالة وغيره أنه‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهل الخدين ‏(رواه الترمذي في الشمائل‏),‏ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيض اللون‏,‏ مشربا بحمرة‏,‏ دعج العين‏,‏ سبط الشعر‏,‏ كث اللحية‏,‏ سهل الخد ‏(رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى).‏

11- جبينه صلى الله عليه وآله وسلم‏:

وكان صلى الله عليه وآله وسلم واسع الجبهة والجبين وكأن الشمس تجري في جبهته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم‏,‏ وذلك عين ما وصفه به أصحابه رضي الله عنهم فقد ثبت عنهم في وصفهم له أنه‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واسع الجبين ‏(‏رواه الترمذي في الشمائل‏).‏

واختتم عضو هيئة كبار العلماء في وصف النبي جسديا بالتالي:

12- عنقه صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏

كان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس عنقا‏,‏ فلم يكن صلى الله عليه وآله وسلم قصير العنق‏,‏ ولا طويل العنق‏,‏ وكأن عنقه إبريق فضة قد شيب ذهبا‏, وهذا ما وصفه به علي رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها‏,‏ قال رضي الله عنه في وصفه له صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏ كأن عنقه إبريق فضة ‏(رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى‏).‏

13- رأسه صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏

كان رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظيما‏,‏ كبيرا متناسبا مع باقي جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم في تناغم وتناسق رائع‏,‏ وثبت ذلك الوصف في سنته عن أصحابه رضي الله عنهم أنه‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظيم الرأس ‏(أخرجه أحمد في مسنده‏).

14- كتفاه صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏

كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الكتفين متناسقتين مع رأسه ومع باقي تقسيم جسده المبارك صلى الله عليه وآله وسلم‏,‏ وقد ثبتت عظمة وضخامة كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الشريفة‏,‏ فيما رواه هند بن أبي هالة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وغيرهما‏;‏ أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضخم الكراديس ‏(رؤوس العظام‏) (‏أخرجه أحمد في مسنده والترمذي في الشمائل وفي سننه‏).‏

15 - صدره صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏

كان صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عريضا شديدا مستويا‏,‏ وكان أبيض الصدر كالقمر صلى الله عليه وآله وسلم‏,‏ وهذا ما ثبت في وصفه الشريف في سنته أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء البطن والصدر عريض الصدر‏ (رواه الترمذي في الشمائل والطبراني في الكبير‏).‏

16- بطنه صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏

لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجر‏,‏ أي لم يكن بطنه كبيرا‏,‏ وإنما كان بطنه سواء بصدره‏,‏ إذ بروز البطن وكبره من عيوب الجسد‏,‏ وكان جسده صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيه عيب‏,‏ فهو الذي تم معناه وصورته صلى الله عليه وآله وسلم‏,‏ فقد ثبت في سنته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء البطن والصدر ‏(رواه الترمذي في الشمائل والطبراني في الكبير‏).‏