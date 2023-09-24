لن تتخيل.. قراءة 3 سور من القصار يجعلك تحصل على 2000 حسنة

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بأسيوط، إن قراءة المعوذات الإخلاص والفلق والناس مرة واحدة = 2000 حسنة، ويسن قراءة هذه السور بعد كل صلاة .

مستشهدا بحديث : عن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه أنه قال : ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة ).

وسميت هذه السور بالمعوذات لما اشتملت عليه من صفات الرب وإن لم يصرح فى سورة الإخلاص بلفظ التعويذ، فلو نفذ المسلم هذه السنة بعد كل صلاة لأخذ عليها فقط أكثر من2000 حسنة لما يلي : سورة الإخلاص = 47 حرفا.. سورة الفلق = 74 حرفا..سورة الناس = 79 حرفا : المجموع = 200 حرفا، كل هذا بدون البسملة ومع البسملة يضاف 19 حرفا مع كل سورة والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ففى كل مرة حين تقرأ المعوذات بعد كل صلاة تحصل على أكثر من 2000 حسنة بالإضافة إلى ثواب البسملة 190 حسنة مع كل سورة.

فما أسهل الحصول على ملايين الحسنات وما أكثر نسيان الإنسان لأعظم وأسهل الثواب من فضل الرحمن عز وجل.